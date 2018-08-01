"الأهلي المالية" توزع 44.7 مليون أرباحا على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت 1

أعلنت شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت (1) عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م على النحو التالي:



1) إجمالي الأرباح الموزعة 44,687,500 ريال،

2) ستكون التوزيعات النقدية على أساس 137,500,000 وحدة قائمة،

3) قيمة الربح الموزع يبلغ 0.325 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو %3.25،

4) نسبة التوزيع تبلغ %3.16 من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 16 شوال 1439هـ الموافق 30 يونيو 2018م،

5) ستكون أحقية التوزيع لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الإثنين 24 ذو القعدة 1439هـ الموافق 6 أغسطس 2018م،

6) سيتم دفع التوزيعات خلال 8 أيام عمل بعد تاريخ الاستحقاق.