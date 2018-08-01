دراسة تتوقع ارتفاعا في الوفيات بسبب الموجات الحارة

ذكرت دراسة جديدة قادتها أستراليا أن ارتفاع درجات حرارة الأرض سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الوفيات المرتبطة بالموجات الحارة ما لم تساعد الحكومات المجتمعات على مواجهة تغير المناخ والتكيف معه.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في دورية "بلوس ميديسين" للعلوم يوم الثلاثاء أن ارتفاع درجة حرارة الأرض "يمكن أن يزيد من الوفيات المرتبطة بالموجات الحارة بنسبة كبيرة ".

وأوضحت أنه من المتوقع أن ترتفع الوفيات بنسبة تصل إلى 2000 في المئة في بعض أنحاء العالم بحلول عام .2080

وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا وأجزاء من آسيا وأمريكا الشمالية درجات حرارة قياسية وتأثيرات موجات الحرارة الشديدة، مما أسفر عن مئات الوفيات والأمراض المرتبطة بضربات الشمس، بالإضافة إلى حرائق الغابات.