«بيتكوين» عند أدنى مستوى في أسبوع

هبطت "بيتكوين" أكثر من 5 في المائة أثناء التعاملات أمس، إلى أدنى مستوى في أسبوع مع مواصلة المستثمرين تقليص حيازاتهم من العملات الرقمية.

ووفقا لـ "رويترز"، فإن العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم انخفضت 5.21 في المائة إلى 7735.00 دولارا، بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت في وقت سابق من الجلسة إلى أقل من 7700 دولار.

وكانت "بيتكوين" قد تراجعت عن مستوى 8000 دولار أمس الأول، مع تقليص المستثمرين تعرضهم للعملات الرقمية وغيرها من الأصول العالية المخاطر بعد مزيد من الخسائر في أسهم شركات التكنولوجيا والإنترنت.

وهبطت 2.64 في المائة إلى 7999.89 دولار على منصة بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورج.

وفي نهاية جلسة التداول، عادت "بيتكوين" إلى الصعود فوق 8000 دولار مع تقليصها خسائرها إلى 0.99 في المائة عند 8135.11 دولار.

وكعادتها تتصدر "بيتكوين" عرش العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية بنحو 137.26 مليار دولار.

وبلغت قيمة تداولات "بيتكوين" خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 4.99 مليار دولار.

وانخفضت "إثيريم" بنسبة 5.8 في المائة، خلال تعاملات أمس، إلى مستوى 435.9 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 1.68 مليار دولار.

تأتي "إثيريم" في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بقيمة إجمالية 44.12 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية 283.18 مليار دولار، في حين بلغ حجم التداولات أمس نحو 15.53 مليار دولار.

يشار إلى أن تقارير في الآونة الأخيرة عن موافقة مرتقبة في الولايات المتحدة لصندوق متداول للعملات الرقمية أسهمت في تعزيز الطلب في الجلسات الأخيرة.

وتعد الموافقة على صندوق عملات مشفرة متداول في بورصة ETF من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC هي المحفز المحتمل الذي يمكن أن يعزز الانتعاش في العملات المشفرة. إلى ذلك، تأرجح الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني أمس، بعد أن أجري بنك اليابان المركزي تعديلا محدودا على سياسته النقدية بدلا من إجراء تغييرات أكبر توقعها بعض المتعاملين.

وانخفض الدولار لفترة وجيزة إلى 110.75 ين قبل أن يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 111.44 ين، بزيادة نحو 0.3 في المائة، بعد أن اتخذ بنك اليابان إجراءات للحفاظ على مرونة برنامجه التحفيزي الضخم.

وقلصت العملة الأمريكية بعض مكاسبها بعد نحو ساعتين من القرار لتصبح مرتفعة 0.2 في المائة إلى 111.30 ين. وتعهد بنك اليابان أمس، بالحفاظ على هدفه لأسعار الفائدة في الأمد القصير عند سالب 0.1 في المائة وقرر توجيه عوائد السندات الحكومية اليابانية البالغ أجلها عشر سنوات عند نحو صفر في المائة.

لكن البنك قال أيضا "إنه سيسمح لأسعار الفائدة بالتقلب في الأجل الطويل بناء على التطورات الاقتصادية وتلك الخاصة بالأسعار وإنه سيقوم بشراء السندات على نحو أكثر مرونة".

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 94.361، دون أعلى مستوياته في عام 95.656 الذي لامسه في التاسع عشر من تموز (يوليو).

ومقابل العملة اليابانية، ارتفع اليورو إلى 130.415 ين قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ليسجل 130.30 ين.

وصعدت العملة الموحدة 0.5 في المائة مقابل الدولار إلى 1.1713 دولار.

وتنسجم التغييرات التي أدخلها بنك اليابان على سياسته، وهي الأولى منذ 2016، مع توقعاته بأن يستغرق التضخم وقتا كي يصل إلى المستوى المستهدف للبنك عند 2 في المائة.

وبعد اجتماع بنك اليابان، تتركز الأنظار على اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" وبنك إنجلترا المركزي اللذين يُعقدان هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة غدا للمرة الثانية منذ الأزمة المالية في 2008.

وانخفض الجنيه الاسترليني إلى 1.3129 دولار.

وجرى تداول الدولار الأسترالي مرتفعا 0.3 في المائة إلى 0.7430 دولار أمريكي. كما تراجع الذهب أمس، متجها إلى تكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي مع استمرار تأثير ارتفاع الدولار وزيادة أسعار الفائدة، ما يدفع المضاربين إلى الاحتفاظ بمستوى قياسي من المراكز المدينة.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 في المائة عند 1218.2 دولار للأوقية "الأونصة"، في الساعة 1037 بتوقيت جرينتش، متجها إلى تكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي في أطول موجة انخفاض منذ 2013.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1216.80 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة 0.4 في المائة في المعاملات الفورية إلى 15.42 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.5 في المائة مسجلا 823.55 دولار وتراجع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 925.20 دولار.