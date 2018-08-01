11 مليار ريـال قروض وزارة المالية لـ 710 مشاريع تنموية محلية

تجاوزت القيمة الإجمالية لبرنامج الإقراض المحلي في وزارة المالية 11 مليار ريال، لنحو 710 مشاريع تنموية في مختلف مناطق المملكة.

ويقدم البرنامج قروضا تمويلية لتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مناطق المملكة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية.

ووقع طارق الشهيب؛ وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي، أمس، اتفاقيات تمويل 17 مشروعا صحيا وتعليميا وفندقيا بإجمالي قروض 755.81 مليون ريال، وذلك في مقر وزارة المالية برعاية الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية، علما أن حجم استثمارات هذه المشاريع بلغ 1.55 مليار ريال.

وجاء التوقيع، بحضور ملاك المشاريع وعدد من مسؤولي وزارات الصحة، والتعليم، والمالية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، صندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، قال الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية، إن القطاع الخاص يعد إحدى دعائم الاقتصاد الوطني وشريكا استراتيجيا في التنمية، لذا فإن توقيع اتفاقيات الاقتراض من برنامج الإقراض المحلي يشكل دعما لمشاركة هذا القطاع الحيوي في الخطط التنموية الشاملة، بما يسهم في تفعيل دوره وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جهته؛ ذكر طارق الشهيب، أن الاتفاقيات تتمثل في إقامة ثمانية مشاريع صحية تتمثل بمستشفيات ومجمعات طبية، بمبلغ إجمالي يقدر بـ 407.78 مليون ريال، موزعة على مدن "الرياض، الدمام، أبو عريش، جدة، أبها، وبريدة.

وكذلك إقامة ثمانية مشاريع تعليمية تتمثل بمدارس وجامعات وكليات، بمبلغ إجمالي يقدر بـ 340.74 مليون ريال، وموزعة على مدن الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، إلى جانب مشروع فندقي فئة ثلاث نجوم في مدينة جيزان على مساحة تقدر بـ 4956 مترا مربعا.

يذكر أن هذه الاتفاقيات الموقعة تأتي امتدادا لاتفاقيات سابقة وقعتها وزارة المالية خلال العام ليصبح عدد المشاريع التي تم تمويلها 29 مشروعا صحيا وتعليميا وفندقيا بإجمالي قروض 1.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 3.75 مليار ريال موزعة على 14 مدينة على مستوى المملكة.