الأسهم السعودية تتجاهل النتائج الإيجابية للشركات .. وتفقد حاجز 8300 نقطة

فقدت الأسهم السعودية حاجز 8300 نقطة لتغلق عند 8294 نقطة، فاقدة 14 نقطة بنسبة 0.2 في المائة تقريبا، بضغط من معظم القطاعات، وعلى رأسها "المواد الأساسية". واستمرار تداول السوق دون متوسط 21 يوما، ومستويات 8350 نقطة، سيعرض السوق لضغوط بيعية، وعدم استعادة المستويات التي فقدتها السوق سيعزز من حالة القلق من المتعاملين من عدم قدرة السوق لمواصلة الارتفاع، ما يدفعهم إلى البيع لجني الأرباح. ولا يظهر أن حركة السوق تنسجم مع إفصاحات الشركات عن الربع الثاني التي حققت فيها المصارف أرباحا فاقت متوسط التوقعات، وكذلك الكثير من شركات البتروكيماوية، وذلك مؤشر لا يحسن من قراءة تحركات السوق للمدى المتوسط، نظرا لأن السوق قد توقعت تلك الأرباح، ما قد يدفعها للتراجع لجني الأرباح أو توقعاتها لنتائج بقية العام سلبية، ما يفقد أهمية الأرباح المحققة في النصف الأول. والعوامل الخارجية يبدو أنها لا تسير في صالح السوق، حيث تحركات أسعار النفط لا تزال في نطاق سلبي، ويبدو أن الدولار يسعى إلى أن يصبح أكثر قوة، ما سيؤثر سلبا على أسعار السلع.

ما سيعيد السوق لتحقيق المكاسب واستعادة المستويات التي فقدتها خلال الفترة الماضية، استمرار ظهور نتائج إيجابية، تحسن من مكرر الأرباح الذي يقف عند 18 مرة، وعند انخفاضه إلى مستويات 16 مرة مع تحسن ربحية السوق، ستكون السوق جاذبة للسيولة الشرائية.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8309 نقاط، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8332 نقطة رابحا 0.28 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8293 نقطة فاقدا 0.2 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8294 نقطة فاقدا 14 نقطة بنسبة 0.2 في المائة تقريبا. وتراجعت قيم التداول بنحو 485 مليون ريال بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بمعدل 36 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 17 في المائة بنحو 26 مليون سهم متداول لتصل إلى 132 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات تراجعت 7 في المائة بنحو 6.7 ألف صفقة لتصل إلى 95 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 9.2 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.9 في المائة. وتصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 37 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 32 في المائة بقيمة 1 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 7 في المائة بقيمة 222 مليون ريال.



أداء الأسهم



ارتفع سهم "الأبحاث والتسويق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 109.4 ريال، يليه "صناعة الورق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 7.86 ريال، وحل ثالثا "فالكم للبتروكيماويات" بنسبة 6.9 في المائة ليغلق عند 34.10 ريال. وتصدر المتراجعة "رعاية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 53.80 ريال، يليه "نماء" بنسبة 4.1 في المائة ليغلق عند 28 ريالا، وحل ثالثا "الصقر للتأمين" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 16.24 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 804 ملايين ريال بنسبة 23 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 763 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 5 في المائة بقيمة 162 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية