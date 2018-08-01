«نمو» تكسب 9 نقاط .. وقيم التداول ترتفع 72 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.3 في المائة لتغلق عند 2777 نقطة رابحة 9 نقاط. وارتفعت قيم التداول 412 ألف ريال بنسبة 72 في المائة لتصل إلى 980 ألف ريال.
وصعدت الأسهم المتداولة 183 في المائة بنحو 48 ألف سهم لتصل إلى 75 ألف سهم متداول، فيما بلغ معدل التدوير 0.45 في المائة.
أما الصفقات فقد تراجعت 20 في المائة بنحو 21 صفقة لتصل إلى 84 صفقة. ارتفع سهم "باعظيم" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 25.95 ريال مقابل تراجع "ريدان" بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 12.60 ريال واستقرار البقية. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 875 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 29 ألف ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بقيمة 27 ألف ريال.
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