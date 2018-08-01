وزير الطاقة الأمريكي: سنصبح مصدرا صافيا للطاقة قريبا

أكد ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستصبح مصدرا صافيا للطاقة في المستقبل القريب في الوقت الذي تحقق فيه قفزات في إنتاج ونقل الغاز الطبيعي المسال.

وبحسب "رويترز"، فإن بيري قال في مقابلة مع تلفزيون فوكس نيوز أمس، قبل حضوره قمة اتحادية لأمن المرافق الإلكتروني: "ها نحن ذا، الدولة رقم واحد في إنتاج النفط والغاز في العالم حاليا. في السنوات القليلة المقبلة، ربما في غضون الـ12 إلى الـ18 شهرا المقبلة سنصبح دولة مصدرة صافية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أكد أن الاتحاد الأوروبي سيصبح قريبا مستوردا "كبيرا جدا" للغاز الطبيعي الأمريكي، إلا أن بعض محللي الطاقة أعربوا عن تشككهم في ذلك.

وقال ترمب عقب اجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قبل أيام إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا إلى اتفاق لتعزيز تجارة الغاز الطبيعي المسال وحبوب الصويا في إطار حل الخلاف التجاري المتصاعد.

لكن تصدير الغاز الطبيعي المسال مكلف جدا، ويرجح أن لا يشكل جزءا كبيرا من مصادر الطاقة الأوروبية قريبا، بحسب ما صرح خبراء.

وقال تيري بروس الباحث في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة: "ما يهم المستهلك الأوروبي هو السعر"، مشيرا إلى السعر الباهظ للغاز الأمريكي المسال.

وبعد أن حررت أوروبا أسواق الطاقة فيها "يتم تحديد السعر بين المشترين والباعة عند عقد الصفقة في هولندا".

وعلى خلاف النفط الذي هو على شكل سائل، فإنه يتعين تسييل الغاز الطبيعي أولا في مصنع في الولايات المتحدة قبل شحنه وبعد ذلك تحويله مرة أخرى إلى غاز في أوروبا في مصنع آخر. ومقارنة بذلك فإن الغاز الطبيعي التقليدي يمكن أن يتم إرساله إلى دول الاتحاد الأوروبي بواسطة أنبوب غاز.