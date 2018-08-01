تحطم طائرة ركاب مكسيكية على متنها أكثر من 100 شخص

أصيب نحو 85 شخصًا، بعضهم حالته خطيرة، عندما سقطت طائرة ركاب بعد إقلاعها بقليل في ولاية دورانجو شمال المكسيك.

وأوضح وزير النقل المكسيكي جيراردو رويس إسبارزا إن الطائرة كانت تقل 97 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم، مؤكدًا أن ليس هناك ضحايا جراء.

وقال المتحدث باسم وكالة الحماية المدينة بالولاية أليخاندرو كاردوسا إن الطائرة هبطت اضطراريًا على بعد عشرة كيلومترات من المطار بعد إقلاعها بقليل، مضيفًا أن نحو 85 شخصًا أصيبوا، فيما أخمدت السلطات الحريق الناتج عن الحادث.

