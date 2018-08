الكذب من أجل المال .. هل يا ترى سنقضي على الاحتيال؟

سكنت أحداث 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1967 بصورة متأصلة في الفلكلور الجنائي البريطاني، عندما أقدم ريجي كراي على قتل جاك ماكفيتي، الملقب بـ "القبعة"، في حفل في ستوك نوينجتون، شمال شرقي لندن. أدت الضربة إلى اعتقال رئيس الجريمة وسقوط "الشركة"، إمبراطورية العصابات المرعبة في الستينيات التي كان يديرها مع شقيقه التوأم، روني.

الأمر الذي لا يعرف على نطاق واسع هو السبب وراء نيل القبعة سخط الشقيقين كراي في المقام الأول. اتضح أنه حصل على 500 جنيه استرليني، دفعة مقدمة لقتل محاسب يعمل لدى الأخوين كراي، لكنه لم ينجز المهمة ولم يعد المال.

لماذا أراد الشقيقان كراي قتل محاسبهم؟ حسنا، يبدو أنه إضافة إلى عمليات السطو المسلح، والحرائق المتعمدة، والحماية مقابل المال، كان لديهما أيضا عمل جانبي جيد في مجال الاحتيال التجاري. ليزلي باين، الملقب بـ "الدماغ"، تخصص فيما يسمى مخططات احتيال "الشركة الدائنة"، عبر إنشاء مشاريع تجارية، وشراء أسهم عن طريق الائتمان التجاري، ثم إغلاق المؤسسة فجأة والفرار بالغنيمة. اقتنع الشقيقان كراي "على نحو صحيح، كما تبين لاحقا" أنه على وشك الوشاية بهما لدى السلطات.

قصة الدماغ هي واحدة من عدد من القصص المسلية التي يزخر بها كتاب دان ديفيز الجديد عن الاحتيالات المالية، "الكذب من أجل المال"*. وتشمل القصص الأخرى قضية جريجور ماكجريجور، المختص المالي الاسكتلندي الجريء الذي اخترع مملكة في أمريكا الوسطى، بويس، ثم باع السندات بشكل نشط نيابة عنها. أو أرتور ألفيس دوس ريس، وهو محتال برتغالي طموح تمكن في عشرينيات القرن الماضي من الاحتيال على مطبعة الأوراق النقدية البرتغالية التي كانت تتخذ من لندن مقرا لها، لتسمح له بإصدار حزمة ضخمة دون الحصول على تصريح بالطبع من البنك المركزي.

لكن سيكون من الخطأ اعتبار هذا الكتاب مجرد جولة ممتعة سريعة بين المحتالين عديمي الأخلاق من الماضي والحاضر. ديفيز، وهو مسؤول اقتصادي تنظيمي سابق في بنك إنجلترا، يشرع في شرح ديناميكيات الاحتيال ولماذا لا يعد مجديا التفكير في أننا سنقضي عليه.

يأتي الاحتيال في عدد قليل من النكهات بشكل مثير للدهشة. تقترض المال ولا تسدده (احتيال "الشركة الدائنة")، أو تزوّر شيئا ما "مثل ألفيس دوس ريس مع أوراقه النقدية المزيفة". ثم هناك استغلال للطرق السحرية المعقدة في سوق الأسهم من خلال الاحتيال المحاسبي. يقول ديفيز "إن بيع الأسهم للجمهور يوفر طريقة للحصول على سنوات من الأرباح المستقبلية وإنفاقها قبل أن تكسبها". وتتضاعف المبالغ المستخلصة بشكل متناسب كلما عملت على زيادة الأرقام.

أخيرا، هناك الغش الناتج عن السيطرة: يستخدم أحد العاملين في الشركة معرفته بدواخلها في كسب ميزة على الآخرين. هذا عالم المتداول المارق، مثل نيك ليسون، الذي دمر حسابه 88888 "المحظوظ" بنك بيرينجز.

لماذا نستسلم لمثل هذا الأمر؟ حسنا، جزئيا لأننا نعيش في مجتمعات عالية الثقة. نحن واثقون بما فيه الكفاية بقواعد اللعبة على نحو يجعلنا لا نتخذ الاحتياطات اللازمة. ثم هناك مطامعنا الخاصة. غالبا ما يسقط "الضحايا المختارون" طواعية في قبضة المحتالين، لأن الرغبة في الرخاء السريع تكون مسيطرة عليهم. خذ، مثلا، عملية احتيال "زيت السلطة" في الستينيات، حين أقنع رجل أعمال أمريكي، تينو دي أنجيليس، مصرف أمريكان إكسبريس بدفع ملايين الدولارات لتمويل مخزون من الزيوت النباتية كان عبارة عن خزانات مملوءة بمياه البحر. انطلت الحلية لأن التنفيذيين الطموحين في المصرف كانوا تواقين لاقتحام سوق إقراض الشركات.

كان من الممكن القضاء على كثير من هذا لو كنا حذرين أكثر بعض الشيء. لكن كما يقر ديفيز، الأمر ينطوي على كثير من المتاعب. فحتى تجار المخدرات على مواقع الإنترنت المعتمة لا يمكن دفعهم لاستخدام برنامج الضمان الذي طوروه للتعامل مع مشكلة عدم التسليم أو الدفع - بالتأكيد خطر حقيقي نظرا لعدم وجود حلول قانونية.

وجهة نظر ديفيز الأعمق هي أن المجتمعات تقبل بعض الاحتيال، لأن الثقة الكبيرة التي تجعلهم عرضة للغش هي ما تجعلهم مزدهرين. ربما جذب هوس السكك الحديدية الفيكتوري عديدا من المحتالين. لكنه أفاد المجتمع أيضا من خلال التقديم السريع للتكنولوجيا الجديدة. قد تكون عمليات الاحتيال مؤلمة، لكنها ليست تهديدا شاملا للاقتصاد. يشتمل كل مخطط احتيال على بذور دماره الشبيهة ببذور مخطط بونزي: الحاجة إلى العثور على أعداد متزايدة بشكل كبير من المغفلين لجعل الحيلة تحلق عاليا. ولا يعتبر الاحتيال أبدا عملا أسود وأبيض، ويبرع ديفيز في عرض درجات الرمادي في عالم الاحتيال. ومن الصعب تحديد بعض الحيل. مثلا، من كان يعتقد أن تأمين حماية المدفوعات الذي كانت تبيعه المصارف سيكون واحدا من أكبر عمليات الاحتيال على الإطلاق؟

هناك أيضا جرائم السوق التي جرت العادة أن تكون ممارسة مشروعة. مثلا، كانت الاحتكارات مستوطنة في ذروة عهد البارونات اللصوص في الولايات المتحدة. أو التداول من الداخل الذي كان في الماضي من امتيازات سماسرة البورصة، وهي ممارسة لم يتم تجريمها في بريطانيا إلا في عام 1980. ديفيز الذي هو نفسه كان سمسارا، يجادل بأن الأعراف لم تتغير لأن المصرفيين أصبحوا أكثر أخلاقية. ثروة الأسواق الجماعية جعلت جمهور المستثمرين الأفراد مصدرا لرأس المال. من الأفضل تشجيعهم على الاستثمار، ثم "النصب عليهم من خلال عمولات التداول ورسوم الإدارة". إذا كان هناك درس من كتاب "الكذب من أجل المال"، فهو أن الحيل والمحتالين معنا دائمًا، بصرف النظر عن مدى تعقيد الآلية التنظيمية التي نعمل على بنائها. مقابل كل ضحية نتيجة الغش، ستبرز آلية أحدث وأكثر حذقا لتأخذ محلها. يجادل ديفيز قائلاً "تكلفة إزالة خيانة الأمانة تتعلق أكثر بمقدار العمل الشرعي الذي لا يتم إنجازه أبدًا". هناك دائما مستوى مقبول من الاحتيال.

هذا يترك بالطبع مسألة كيفية تجنب براثن المحتال في المقام الأول. يقترح ديفيز تعلم كيفية التحقق مما يقال، ومن التوسع السريع المفاجئ. يقول "أي شيء ينمو بسرعة غير معتادة يجب أن يتم التحقق منه، وأن يكون التحقق منه بطريقة لم يتم التحقق منها من قبل". الأشياء التي تبدو جيدة أكثر من اللازم نادرا ما تكون كذلك.



* Lying for Money: How Legendary Frauds Reveal The Workings of Our World, by Dan Davies, Profile