صعود الحواسيب العالمية يطرح بعض التساؤلات

كم عدد أجهزة الكمبيوتر التي يحتاجها العالم؟

مر عقد من الزمن تقريبا منذ أن طرح ريك رشيد، رئيس الأبحاث في شركة مايكروسوفت في ذلك الوقت، هذا السؤال وجازف بإجابته، ليس أكثر من عدد قليل، على الأقل للتعامل مع الأغلبية العظمى من عبء العمل الرقمي على كوكب الأرض.

في ذلك الوقت، كان يعتقد أن من الممكن أن نستشف ظهور مجموعة صغيرة من الشركات التي ستدير هذه الأجهزة. الأمر الذي كشف ذلك هو أن خُمس جميع الخوادم التي تباع في العالم تم شراؤها من قبل بواسطة مجموعة من مجموعات التكنولوجيا الأمريكية، بما فيها "أمازون" و"جوجل" و"مايكروسوفت".

لكي تتكشف الثورات في الحوسبة وتظهر آثارها، فإنها تستغرق وقتا أطول ما يعتقده الناس. أخيرا بدأت تظهر الحوسبة السحابية على أنها خدمة رئيسة لأكبر مستهلكي تكنولوجيا المعلومات. في هذه الأثناء، سقطت "ياهو" خارج نادي الحوسبة السحابية وقبِل دخول عمالقة الإنترنت الصينيين، لكن الأعضاء الأساسيين لا يزالون صامدين. ولا تزال "مايكروسوفت"، من جانبها، تنفق بشكل كبير على الخوادم الجديدة - فضلا عن مراكز البيانات، والكابلات اللازمة لتوصيلها وبرمجياتها، كل ذلك لدعم "آزور" Azure، منصة الحوسبة لديها. على حد تعبير الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا في الأسبوع الماضي: "نحن نستثمر بقوة لبناء آزور ليكون هو كمبيوتر العالم".

بطبيعة الحال، السؤال عن عدد الأجهزة هو سؤال خادع عندما يتعلق الأمر بأنظمة الحوسبة الموزعة التي يتم بناؤها من قبل عمالقة التكنولوجيا اليوم. هناك كثير من العقد لهذه الأنظمة الشبيهة بالأخطبوط، كل منها لديه دماغ خاص به من السليكون وقدراته الخاصة في معالجة المعلومات. لكنها مرتبطة بكيان كلي أكبر.

إحدى العلامات الدالة على المدى الذي وصلت إليه مخالب الشركات هذا الأسبوع هي إعلان "جوجل" عن تصميمها لشريحة ذكاء اصطناعي تعمل داخل أجهزة "التحكم بالبيانات" الذكية التي بدأت في التكاثر، وذلك بفضل ما يسمى بإنترنت الأشياء. إن TPU من "جوجل" - وهي معالجات تم تحسينها لتدريب خوارزميات التعلم العميق ومن ثم تطبيقها للحصول على استنتاجات من البيانات الجديدة - هي منذ فترة جزء أساسي من البنية الأساسية لمركز البيانات التابع لها. يمكن للإصدار الجديد ذي الطاقة المنخفضة من TPU أن يحقق استنتاجات في أجهزة التحكم بالبيانات، بعيدا عن جوهر الحوسبة، وسيكون عنصرا مهما في فهم البيانات في العالم.

وكما صرحت ديان غرين، رئيسة قسم السحابة في "جوجل"، "يمكن لتكديس الأجهزة/ البرامج أن يكون ثابتا عند كل طرف من الطرفين". للحظة ظهرت عليها الحيرة في محاولة للعثور على الكلمات المناسبة لوصف هذا الكمبيوتر الموزع على مستوى العالم، وفي النهاية توصلت جرين إلى الوصف التالي، "عملاق. كل شيء بداية من الرقائق ذات المستوى المنخفض إلى مراكز البيانات إلى الكابلات البحرية، وصولا إلى G Suite"، الاسم الذي يطلق على تطبيقات "جوجل" التي تقع في الأعلى.

يثير صعود الحواسيب العالمية كثيرا من الأسئلة، لكنّ هناك سؤالين بارزين، هل ستشكل سوقا تنافسية حقا، أم أنها في النهاية سوف تبدو مثل أسواق "المنصة" المنقسمة والمفككة في العالم الاستهلاكي؟ وما الذي يعنيه ذلك حين يكون هذا القدر الضخم من القوة الحوسبية مركزا في عدد قليل من الشركات الخاصة؟

والخبر السار هو أن المشهد السحابي يتشكل ليكون تنافسيا، على الأقل إذا كان يمكن القول إن المنافسة موجودة حقا بين العدد القليل من الشركات الضخمة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الشركات الكبرى والحكومات (التي ستكون هي الزبائن الرئيسين لهذه الأدمغة العالمية) لن تقبل بأي طريقة أخرى: وجود أكثر من مورد واحد لمثل هذا المورد الرئيس هو شرط أساسي.

"جوجل"، في محاولة لاكتساب مساحة ضد "مايكروسوفت" و"أمازون" لخدمات الويب، الشركة الرائدة في السوق، تستخدم إغراء البرمجيات مفتوحة المصدر للحد من المخاوف من أن يجد الزبائن أنفسهم عالقين في منتج بعينه. إحدى العلامات هي مشروع Kubernetes مفتوح المصدر، الذي يفكك أعباء العمل الحاسوبية إلى "حاويات" أصغر يمكن نقلها بين مراكز البيانات المختلفة، سواء في السحابة أو في المرافق الخاصة بالعملاء. يدعم كل من آزور وAWS من "مايكروسوفت" أيضا Kubernetes، الذي يصبح بشكل سريع حجر الأساس لكل أنظمة السحابة.

بالطبع، مصطلح "مفتوح" هو دائما مصطلح نسبي في عالم التكنولوجيا. تحتضن جميع الشركات هذه الأيام تكنولوجيا مفتوحة المصدر - فهي أفضل طريقة لجذب أكبر عدد من المستخدمين - مع الحفاظ على الوضع السري "للصلصة السرية" التي يحاولون تحقيق المال عن طريقها. "جوجل"، مع برنامج التشغيل أندرويد "المفتوح"، هي سيدة هذه اللعبة. يحتاج الأمر إلى الاهتمام الدائم من جانب الزبائن لكيلا يجدوا أنفسهم عالقين في أي نظام سحابي بعينه.

قد يتطلب الأمر في نهاية المطاف قوانين تنظيمية على نمط شركات المنافع (شركات الماء والكهرباء والغاز). سؤال واحد لا مفر منه هو الحوكمة: هل يجب أن يبقى مثل هذا المَورد المهم في أيدي الشركات الخاصة؟ وهذه ليست مجرد شركات خاصة. "جوجل"، مثلا، صممت هيكلها المؤسسي ليتم التحكم فيه على المدى الطويل من قبل مؤسسين اثنين فقط.

لا يزال من السابق لأوانه إلى حد كبير أن نقترح أجوبة على هذا السؤال. لكن ملامح الحواسيب العالمية التي اقترحها رشيد مرئية بوضوح الآن.