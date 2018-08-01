واردات «أبل» من الصين تواجه خطر الحرب التجارية

يتعرض قسم "أبل" الأسرع نموا، الذي يشمل "أبل ووتش" وسماعات الأذن "إيربود" ومكبرات الصوت "هوم بود"، إلى الخطر بسبب مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخيرة المتعلقة بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات من الصين.

وعلى الرغم من إعفاء أجهزة آيفون وكمبيوترات ماك التابعة لمجموعة التكنولوجيا نفسها من الرسوم الجمركية الأمريكية حتى الآن، إلا أن الأجهزة التي تشكل الجزء الأكبر من وحدة "منتجات أخرى" تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في "أبل" تواجه خطر الحرب التجارية التي تلوح في الأفق.

وربما تضطر "أبل" إلى رفع الأسعار الأمريكية لتعويض زيادة الرسوم على المنتجات الصينية الصنع، أو تحمل خسارة في هوامش الربح.

في ملاحظة وردت في بحث الأسبوع الماضي، أشار محللون في "مورجان ستانلي" إلى أن "الملاسنة التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين" هي من بين "المخاطر الكبرى" التي سيواجهها سعر سهم "أبل" في الأشهر التي تسبق إصدار النسخة التالية من جهاز آيفون في أيلول (سبتمبر).

وتشكل الرسوم المحتملة جزءًا من أحدث قائمة لإدارة ترمب تشمل ما قيمته 200 مليار دولار من السلع. ويمكن أن تتأثر أيضا أجهزة الصوت الذكية من منافسي "أبل"، مثل "أمازون إيكو" و"جوجل هوم" و"سونوس"، فضلاً عن الساعات الذكية من "فيتبيت".

ومع تباطؤ نمو مبيعات آيفون، أصبحت الملحقات مصدرا متزايد الأهمية للإيرادات، خاصة مع توسع أبل باتجاه التكنولوجيا القابلة للارتداء والملحقات الصوتية.

وقدرت "كاناليس"، وهي شركة مختصة في تحليل بيانات السوق، أن "أبل" شحنت 3.5 مليون ساعة في الربع الثاني، بزيادة 30 في المائة على أساس سنوي، باعت أكثر من نصف المبيعات في أمريكا الشمالية. وقال فينسنت تيليكي، المحلل في "كاناليس": "إذا كان هناك تغيير في السعر فمن الواضح أنه سيؤثر في الطلب".

وتوقع نيل سايبارت، محلل "أبل" في موقع أبوف أفالون، أن ترتفع إيرادات "المنتجات الأخرى" 38 في المائة لتصل إلى 3.8 مليار دولار في الربع الحالي، مقارنة بارتفاع إيرادات آيفون 17 في المائة على أساس سنوي، إلى 29.1 مليار دولار.

وقال: "بمرور الوقت، من المحتم أن تصبح ’المنتجات الأخرى‘ ثالث أضخم مصدر للدخل بالنسبة لشركة أبل"، بحيث تتفوق على أجهزة الكومبيوتر ماك وأجهزة آيباد، لكنها ستظل وراء آيفون والخدمات.

وبحسب رابطة التكنولوجيا الاستهلاكية، تندرج الساعات الذكية وأجهزة الصوت الذكية تحت رمز استيراد، من المنتظر أن يخضع لرسوم جمركية بنسبة 10 في المائة بموجب أحدث المقترحات، ويشمل "آلات استقبال، وتحويل، ونقل أو تجديد الصوت، أو الصور، أو البيانات الأخرى".

وقالت سايج تشاندلر، نائبة رئيس التجارة الدولية في رابطة التكنولوجيا الاستهلاكية "إنها فئة واسعة تضم كل شيء، بدءا من البوابات الشبكية وأجهزة المودم إلى الأجهزة التي تدعم تكنولوجيا البلوتوث". وأضافت "باختصار، تضم النظام البيئي للمنتجات التي تمكن المستخدمين من الوصول إلى شبكة الإنترنت والتفاعل معها".

ولا يزال أمام شركات التكنولوجيا وقت كاف للضغط من أجل استثناء هذه الفئة من المنتجات من الموجة التالية من الرسوم الجمركية، أو يمكنها أن تطالب باستيراد منتجاتها بموجب قانون مختلف لا يتأثر بالرسوم.

وقالت تشاندلر - التي عملت سابقا في إدارة التجارة الدولية الأمريكية ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة - إن الساعات الذكية يمكن أن تندرج في نهاية المطاف تحت فئات مختلفة لا يتم التحكم فيها من خلال الرسوم، مثل ساعات اليد التقليدية.

وانتقد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، الرسوم الجمركية، واصفا نتيجة هذا النهج بأنها "خسارة الجميع". والتقى كوك بترمب في أيار(مايو) للحصول على تأكيدات بأن آيفون، المنتج الأكثر ربحا لشركة أبل، لن يتم إقحامه في النزاع القائم، رغم أن محللين حذروا من أن استمرار التصعيد يعني أن عددا قليلا من الواردات فقط هو الذي ستكتب له النجاة.

وفي خطاب له حول الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة، أشار ترمب إلى "أبل" باعتبارها مستفيدة من سياساته، خصوصا الإصلاحات الضريبية التي تم إدخالها العام الماضي. وأشار كذلك إلى خطة "أبل" لإعادة معظم أموالها البالغة 250 مليار دولار التي تحتفظ بها خارج البلاد ـ وإعادة جزء كبير منها إلى المستثمرين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم.

وقال ترمب "ستنفق أموالها بحكمة، لكنها ستنفقها في بلدنا، وليس في بلد آخر. لقد أصبح ذلك ممكنا من خلال تخفيض الضرائب وخطة الإصلاح الجديدة".