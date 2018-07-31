1.4 مليون مسجل في منصة برامج تدريب وزارة العمل

بلغ عدد المسجلين في منصة برامج التدريب بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من بينها برنامجا دروب والشهادة المهنية الاحترافية، ما يقارب 1.4 مليون، في حين بلغ عدد مرات التسجيل في الدورات 10.2 مليون.

وقال على عبدالعزيز اليوسف؛ مدير فرع صندوق التنمية البشرية "هدف" في المنطقة الشرقية، على هامش مبادرة تدريب 3000 متقدم لوظائف مستهدفة بالتوطين في غرفة الشرقية، البارحة الأولى، إنه على المتدربين الاستفادة من برنامج الشهادات المهنية الاحترافية التي تساعد على التأهيل لسوق العمل ومن على رأس العمل، وأيضا من برنامج دروب الذي يقدم دورات مجانية إلكترونية.

فيما أوضح عبدالرحمن المقبل؛ مدير مكتب فرع وزارة المنطقة الشرقية، أن الوزارة تعمل على تكثيف الورش الخاصة بالأنشطة المستهدف توطينها مطلع العام المقبل، ومنها محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة -أطفال ورجالية-، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية.

والمبادرة التي أطلقتها غرفة الشرقية تعنى بتدريب وتأهيل 3000 شاب وشابة للعمل في 12 نشاطا مقصورا على السعوديين، وستستمر على فترات تدريبية متفرقة.

ويتناول البرنامج عديدا من المحاور أبرزها تصنيف شرائح العملاء ومعرفة العملاء المستهدفين، وعلاقة الاحتياجات بالدوافع الشرائية، ومهارات الإصغاء والذكاء العاطفي، ومهارات التفاوض والإقناع، إضافة إلى تدريب عملي على كيفية التعامل مع اعتراضات وأعذار العملاء؛ وأهم الأسباب لعدم موافقة العملاء على الشراء، والبيع التقاطعي والبيع التصاعدي، وإدارة الوقت لموظفي المبيعات، ومهارة معالجة اعتراض العملاء بحرفية، ومهارات البحث عن العملاء المحتملين للشراء، والأخطاء القاتلة في عمليات البيع وكيفية تلافيها.