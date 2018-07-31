إنجاز 378 مشروعا ضمن 6 قطاعات قيمتها 278 مليار ريـال في الرياض

بلغ عدد المشاريع في مدينة الرياض خلال العامين الماضيين 2016 – 2017، نحو 1176 مشروعا بتكلفة مالية تجاوزت 278 مليار ريال.

ووفقا لتقرير رسمي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإن نسبة ما تم إنجازه من هذه المشاريع حتى نهاية 2017 بلغت 32.1 في المائة بعدد 378 مشروعا، في حين بلغ عدد المشاريع التي لم يتم إنجازها نحو 67.8 في المائة بعدد 798 مشروعا.

وأوضح التقرير، أن هذه المشاريع تتمركز في ستة قطاعات، تتصدرها قطاع الخدمات التعليمية بـ 379 مشروعا، تليها المرافق العامة بعدد 334 مشروعا، وقطاع الإسكان والخدمات العامة بعدد 215 مشروعا.

في حين جاءت مشاريع النقل والطرق بعدد 120 مشروعا، و84 مشروعا للخدمات الصحية، بينما جاءت مشاريع التنمية الاقتصادية في المرتبة الأخيرة بعدد 44 مشروعا.

وكشف التقرير عن 3 مشاريع تعد من أبرز المشاريع في مدينة الرياض، تقدر تكلفتها المالية نحو 100.4 مليار ريال، تتمثل في المدينة الطبية في وزارة الداخلية، ومشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ومشروع البرج الطبي في مدينة الملك عبدالعزيز في الحرس الوطني.

ويبلغ عدد المشاريع في إجمالي منطقة الرياض وفقا لما أعلنته في وقت سابق الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، 2946 مشروعا بنهاية 2017، بارتفاع 8 في المائة مقارنة بنهاية النصف الأول 2017 البالغة نحو 2732 مشروعا.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع نحو 342.9 مليار ريال، شاملة مشاريع القطاع الخاص ومشاريع القطاع الخيري، بارتفاع طفيف مقارنة بالنصف الأول من 2017 البالغة قيمتها 341.5 مليار ريال.