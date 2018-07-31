"العدل": 3 معايير لاختيار قضاة المحاكم العمالية .. والبداية بلا ورق وأختام

فيما تشرع وزارة العدل في إطلاق محاكم عمالية في سبع مناطق بداية العام المقبل، أكد الدكتور وليد الصمعاني؛ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن اختيار القضاة جاء وفقا لمعايير دقيقة ارتكزت على الكفاءة والعلم والخبرة.

وقال الوزير الصمعاني خلال لقائه بقضاة المحاكم العمالية في مركز التدريب العدلي في الرياض، أمس، إن "المحاكم العمالية ستكون مجالا للتحديث والتطوير، وستكون محاكم نموذجية للاستفادة منها في المحاكم الأخرى.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إكساب القضاة عديدا من المهارات المهنية والشخصية التي تمكنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي.

وشدد الصمعاني على أن المحاكم العمالية التي ستنطلق العام المقبل ستبدأ أعمالها بلا ورق أو أختام، وذلك وفق عملية رقمية متكاملة بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.

ولفت إلى أن "التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم، سيكون أساسا استرشاديا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية مطلع العام المقبل، إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح سبع محاكم عمالية في (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية ثلاثية في ست محاكم استئناف بالمناطق المختلفة".

وأوضح الصمعاني، أن نظر القضايا العمالية يكون وفقا لطبيعة الدعوى، كما أن القضاء العمالي يختلف عن القضاء العام كون غالبه محكوما موضوعا وإجراء في نظام العمل، منوها إلى أهمية مراعاة عنصر الوقت مع الجودة في الأحكام.

يذكر أن البرنامج التدريبي الذي قدمته الوزارة يهدف إلى التعريف بأربعة مجالات رئيسة، إضافة إلى التطبيق العملي وهي: العلم الشرعي، الأنظمة، إجراءات التقاضي، الأخلاقيات والمهارات.

وتختص المحاكم العمالية حسب المادة الـ 34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.