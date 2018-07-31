انتاج النفط الأمريكي ينخفض 30 ألف برميل يوميا في مايو

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير نشر اليوم الثلاثاء إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 30 ألف برميل يوميا إلى 10.44 مليون برميل يوميا في مايو أيار.

ووفقا للتقرير فإن الانتاج زاد في ولايات تكساس ونيو مكسيكو ونورث داكوتا وأوهايو في مايو أيار، بينما تراجع الانتاج من الحقول البحرية في خليج المكسيك بمقدار 5 بالمئة على أساس شهري وبأكثر من 10 بالمئة على أساس سنوي.

ووفقا لتقرير إدارة المعلومات فإن مجمل انتاج النفط الأمريكي هبط من مستوى معدل بلغ 10.47 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان.

وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، فإن إجمالي انتاج النفط الأمريكي ارتفع 13.3 بالمئة مقارنة مع مستواه قبل عام.

