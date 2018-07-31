خسائر بالملايين في حريقين اندلعا بألمانيا أحدهما أتى على فندق عمره 500 عام

شهدت ولاية شلزفيج هولشتاين شمالي ألمانيا في غضون ساعات قليلة، اندلاع حريقين تسببا في خسائر بملايين اليورو.

وكان الحريق الأول قد اندلع أمس الاثنين في مبنى فندق ومطعم (هيستوريشه كروج) الذي يبلغ عمره نحو 500 عام، فأتى على المبنى العريق حتى وصل إلى أساساته.

غير أن جميع نزلاء الفندق والمطعم تمكنوا من مغادرة المبنى في الوقت المناسب.

من جانبه، قال أولاف هانزن-مورك، المدير التنفيذي للفندق إن " تاريخا عمره 499 عاما راح في ألسنة اللهب للمرة الثانية".

وعلى مسافة نحو 13 كيلومترا من موقع الحريق، وبعد مضي ساعات قليلة من وقوعه، هرعت قوات الإطفاء مجددا لإطفاء حريق آخر في مخزن لتجارة الخشب.

وكانت الصالة التي يقع بها المخزن والتي تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، مملوءة بنشارة الخشب حال وقوع الحريق.

ولم تتوصل السلطات حتى اليوم الثلاثاء إلى سبب وقوع الحريقين.