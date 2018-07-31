الرئيس التنفيذي لـ "كريدي سويس" يؤكد طلب ترخيص مصرفي من السعودية

قال الرئيس التنفيذي لكريدي سويس اليوم الثلاثاء إنه سافر شخصيا إلى السعودية لتقديم طلب للحصول على رخصة مصرفية مؤكدا بذلك معلومات رويترز بأن البنك السويسري يسعى للحصول على رخصة كاملة في أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال تيجاني تيام ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي لنتائج البنك في الربع الثاني "ذهبت إلى الرياض، التقيت مع رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي، وقدمت الطلب بنفسي".

ويتطلع عدد متزايد من البنوك ومديري الصناديق الغربية للتوسع في المملكة منذ كشفت الحكومة عن خطة تحول تهدف إلى خصخصة أجزاء كبيرة من الاقتصاد.

وحصل سيتي جروب على رخصة لمزاولة الأنشطة المصرفية الاستثمارية في السعودية في أبريل، مما سيسمح له بالعودة إلى المملكة بعد أكثر من 13 عاما، بينما تلقى جولدمان ساكس الموافقة في أغسطس الماضي على تداول الأسهم السعودية.

وعزز كريدي سويس فريقه في السعودية والإمارات على مدى عام منصرم، مع ضم مصرفيين إلى أنشطة إدارة الثروات والأنشطة المصرفية الخاصة والاستثمارية وفقا لموقع لينكد إن.

