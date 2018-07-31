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أخبار الشركات- محلية

القصيم القابضة تمدد مذكرة تفاهم حول تأسيس شركة متخصصة في تصنيع وتسويق التمور

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة القصيم القابضة تمديد مدة مذكرة مع اللجنة التأسيسية والمكلفة بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة متخصصة في تصنيع وتسويق التمور( 60 يوماً ) من تاريخ إنتهاء المدة السابقة والتى كانت بتاريخ 30-07-2018 م , وذلك لعدم الإنتهاء من تقييم الموقع العائد لشركة القصيم المذكور فى الإعلان السابق.

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