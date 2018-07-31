البنك المركزي التركي يرفع توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم في ظل تراجع الليرة

رفع البنك المركزي التركي من توقعاته بالنسبة للتضخم لهذا العام اليوم الثلاثاء، معللا قراره بتراجع سعر العملة المحلية (الليرة)، مما يجعل البضائع والخدمات الأجنبية أكثر تكلفة.

وقد رفع البنك من توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم خلال هذا العام من 8.4% إلى 13.4%، في ظل تأثير تراجع الليرة وزيادة العجز التجاري الخارجي.

وتراجعت الليرة التركية بنحو 1 % مقابل الدولار واليورو بعد هذا الإعلان، وكانت الليرة قد تراجعت بأكثر من 20% مقابل الدولار واليورو منذ بداية العام.

وكان البنك المركزي قد فاجأ الأسواق الأسبوع الماضي بقراره بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.

