الطيران المدني: 416 ألف حاج وصلوا جواً عبر مطاري جدة والمدينة المنورة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن عدد الحجاج القادمين جواً عبر مطاري (الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، وذلك منذ انطلاق موسم حج هذا العام مطلع ذو القعدة الجاري حتى يوم السبت 15 ذي القعدة، حيث بلغ عدد الحجاج القادمين جواً نحو (416.086) حاجا، وصلوا إلى المملكة على متن (2010) رحلة طيران. كما كشف الاحصائيات التي أعلنت عنها هيئة الطيران المدني، أعداد ضيوف بيت الله الحرام القادمين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حيث بلغ نحو (117.441) حاجا، وصلوا عبر (651) رحلة، وبنسبة زيادة في أعداد الحجاج تصل إلى (7%) مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 1438هـ. بينما سجل عدد الحجاج القادمين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة نحو (298.645) حاجا، قدموا إلى المدينة المنورة عبر (1359) رحلة طيران، وسجل المطار نسبة نمو في أعداد الحجاج القادمين تقدر بـ (3%) قياساً بنفس الفترة من العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران وفَرت كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات، وهيأت مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ليستوعب (3800) حاج في الساعة للقدوم، و(3500) حاج في المغادرة، فيما تستوعب مناطق الانتظار (7) آلاف راكبا في صالة القدوم، و(12) ألف راكب في المناطق خارج الصالة، كما أن الصالات الحديثة تستوعب في اليوم الواحد أكثر من (91) ألف حاج قادم و (84) ألف حاج مغادر، وتتسع الصالات لـ (312) رحلة بمعدل (13) رحلة في الساعة الواحدة ، كما يحتوي المجمع على فندق مكون من (123) غرفة. وتبلغ المساحة الإجمالية لصالات الحج والعمرة بمطار المؤسس (90) ألف متر مربع، وتحتوي على منطقة للبلازا الخارجية تحت الخيام والتي تبلغ مساحتها الإجمالية (140) ألف متر مربع، كما يخدم مجمع صالات الحج والعمرة ما يقارب مليون حاج سنوياً، بالإضافة إلى ما يقارب (9) ملايين معتمر سنوياً. وفي المدينة المنورة تم تجهيز مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لاستقبال الحجاج القادمين جواً، عبر تهيئة عدد (102) منصة لإنهاء إجراءات السفر الحجاج مقسمة على صالات الحج وصالة الوصول الدولي، وعدد (9) سيور للأمتعة، وعدد (222) موقفاً لباصات الحجاج، بالإضافة إلى تجهيز صالة خاصة لإنهاء إجراءات حجاج المسار السريع (مبادرة طريق مكة) لاستقبال حجاج دولتي ماليزيا وإندونيسيا بعد أن يتم إنهاء إجراءات الجوازات لدخولهم إلى المملكة العربية السعودية من مطارات القدوم.