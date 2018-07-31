ارتفاع معدل البطالة في اليابان

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء في اليابان تراجع الناتج الصناعي الياباني خلال يونيو الماضي بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق وهو التراجع الشهري الثاني على التوالي، في حين ارتفع معدل البطالة في اليابان.

كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليابانية رأيهم، تشير إلى تراجع الناتج الصناعي بنسبة 0.4% شهريا خلال يونيو، بعد تراجع بنسبة 0.2% شهريا خلال مايو الماضي.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن مؤشر الناتج الصناعي للمصانع والمناجم في اليابان سجل خلال يونيو الماضي 102.2 نقطة، مقابل مستوى الأساس وهو 100 نقطة في عام 2010 .

وبحسب بيانات الوزارة فإن شركات التصنيع تتوقع أرتفاع الناتج الصناعي خلال يوليو الحالي بنسبة 2.7% ثم ارتفاعه بنسبة 3.8% خلال أغسطس المقبل.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر التسليمات الصناعية بنسبة 0.2% إلى 101.3 نقطة خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجع مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 1.8% إلى 111.5 نقطة خلال الفترة نفسها.

من ناحية أخرى ذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية أن معدل البطالة ارتفع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 2.4% مقابل 2.2% خلال مايو الماضي وهو أول ارتفاع للبطالة منذ 4 شهور.

في الوقت نفسه ارتفع عدد العاملين في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6% سنويا إلى 66.87 مليون عامل بحسب الوزارة.

ووصل معدل توافر الوظائف في اليابان إلى 1.62 وظيفة لكل باحث عن وظيفة خلال يونيو الماضي، مقابل 1.60 وظيفة لكل باحث عن عمل بحسب وزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي.

وتشير هذه البيانات إلى انكماش قوة العمل في اليابان بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة وانكماش عدد السكان في البلاد.