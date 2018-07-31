"تداول": إجازة عيد الأضحى تبدأ يوم 16 أغسطس

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن إجازة عيد الأضحى المبارك، التي سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الخميس 5 /12 /1439 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 16 /8 /2018 م، عليه يتوقف التداول بنهاية يوم الخميس 5 /12 /1439 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 16 /8 /2018 م، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 15 /12 /1439 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 26 /8 /2018 م .