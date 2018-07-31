"اليمامة للحديد" تخسر 5.6 مليون ريال خلال الربع الثاني

سجلت شركة اليمامة للصناعات الحديدية خسائر بـ 5.6 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل ربح بـ 17.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ اجمالي الربح 12 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 42.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 72%، بينما بلغت الخسارة التشغيلية 1.3 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل ربح بـ 26.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق .

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 5.4 مليون ريال، ومقابل 92.8 مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق بانخفاض 94%.