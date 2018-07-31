انخفاض أسعار النفط بعد زيادة إنتاج "أوبك"

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما أظهر تقرير أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بلغ مستوى مرتفعا لعام 2018 في يوليو ، غير أن المخاوف من تعطل الإمدادات حدت من الخسائر.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر أيلول سبعة سنتات إلى 74.90 دولار للبرميل عند الساعة 01:09 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 68 سنتا، أو 0.9 بالمئة أمس الاثنين.

أما عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط فنزلت هي الأخرى ستة سنتات إلى 70.08 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها أكثر من اثنين المئة في الجلسة السابقة.

وأظهر مسح لرويترز أن أوبك زادت إنتاجها في يوليو تموز بمقدار 70 ألف برميل يوميا إلى 32.64 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع لعام 2018. ومن شأن زيادات أخرى في الإمدادات أن تعوض توقف الإنتاج في بعض المناطق وتمتص أثر الضغوط السعرية.

وقال متعاملون إن مكاسب الخام الأمريكي أمس جاءت بفعل توقعات بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي ومخاوف من أن توقف الإنتاج في منشأة سينكرود بكندا لن يتم التغلب عليه قريبا مثلما كان متوقعا.

وتعافت أسعار النفط من مستويات منخفضة هبطت إليها على مدار الأسبوعين الماضيين بينما بدأت العقوبات المنتظرة على إيران في تقليص الصادرات من ذلك البلد.