علماء آثار: البشرية عرفت الزراعة منذ 7 آلاف سنة

وجد باحثون من متحف علم الآثار والأعراق البشرية في سان باولو، أن البشر عرفوا الزراعة منذ أكثر من سبعة آلاف سنة، حيث عمل الصيادون في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الأمازون في ذلك المجال، وبرعوا فيه، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ونشرت مجلة PLOS ONE، أن العلماء البرازيليين درسوا القطع الأثرية من منطقة تيوتونيو على نهر ماديرا "أحد روافد نهر الأمازون"، فوجدوا أن هذه الأدوات القديمة كانت تستخدم لمعالجة الطعام.

كما عثر الباحثون على دلائل عمرها من سبعة إلى 12 ألف سنة، تشير إلى قيام سكان تلك المنطقة بزراعة المحاصيل، كالكاسافا "شجيرة خشبية موطنها أمريكا الجنوبية" واليقطين والفاصولياء والجوافة.

وعثر علماء الآثار الأمريكيون في فبراير الماضي، على أكثر من 60 ألف منشأة أثرية لم يكشف عنها سابقا، تابعة لحضارة المايا، كالطرق وقنوات الري والقلاع والأهرامات، وغيرها من مظاهر وجود مدن كبرى لهذه الحضارة الطاعنة في القدم.