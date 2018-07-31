الليرة التركية تواصل الهبوط بعد التهديد الأمريكي

انخفضت الليرة التركية بنسبة تفوق 1 في المائة، مسجلة 4.9 مقابل الدولار، أمس، حيث أثر تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أنقرة سلبا في العملة. وبحسب "رويترز"، فإن الليرة هبطت إلى 4.9010 للدولار في أدنى مستوى لها في نحو أسبوع، وجرى تداولها عند 4.8980 بحلول الساعة 10:36 بتوقيت جرينتش. وكان المصرف المركزي التركي قد أبقى الثلاثاء الماضي، معدلات الفائدة دون تغيير متحديا الضغوط لزيادتها من أجل كبح التضخم المرتفع، ما أدى إلى تراجع جديد في سعر صرف الليرة.

وبحسب "الفرنسية"، فإن "المركزي التركي" أكد في بيان أنه سيبقي معدلات الفائدة دون تغيير عند 17.75 في المائة، رغم مطالبة خبراء الاقتصاد بزيادتها. في المقابل، خسرت الليرة 3.5 في المائة من قيمتها لتصل إلى 4.9 مقابل الدولار عقب إعلان المصرف. وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير مخالفا التوقعات التي تنبأت برفعها بعد صعود التضخم إلى أعلى مستوى في 14 عاما في حزيران (يونيو) الماضي، في خطوة من المرجح أن تزيد قلق المستثمرين بشأن اتجاه السياسة النقدية.