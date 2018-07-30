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الملك سلمان يصل إلى نيوم للراحة والاستجمام

نيوم - واس

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى نيوم حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام

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