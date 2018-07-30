الجفاف يؤجج الحرائق في كاليفورنيا والحصيلة سبعة قتلى

يشارك 12 ألف اطفائي الاثنين في إخماد حرائق الغابات المستعرة بسبب الجفاف في كاليفورنيا حيث قضت على عشرات آلاف الهكتارات وأسفرت عن سبعة قتلى، فيما روى الناجون تفاصيل مروعة عن اجتياح النيران لاحيائهم ومنازلهم.

ويحاول الاطفائيون الذين استقدموا من 13 ولاية أميركية إخماد نحو عشرة حرائق كبرى حولت منازل فخمة الى أكوام من الركام والاف الهكتارات من الأراضي الى رماد، اسوأها ما يعرف بحريق "حريق كار" الذي شبهه ناجون ب"زوبعة" من النار.

وقال المسؤول في مقاطعة شاستا ليونارد موتي معلقا على "حريق كار"، وهو الاكبر والمستمر منذ 23 تمو/يوليو، "عشت طيلة حياتي في المنطقة ولم أشاهد حريقا بهذا الحجم يخلف هذا القدر من الدمار".

واعلنت اجهزة الاطفاء في الولاية مساء الاحد ان هذا الحريق أتى على اكثر من 38 الف هكتار وتم احتواء 17 بالمئة منه فقط.

وقال مساعد قائد جهاز الاطفاء في كاليفورنيا في ريدنغ بريت غوفيا للصحافيين "نشعر بتفاؤل أكبر. لقد بدأنا نتقدم بدلا من أن نكون في موقف دفاعي". غير انه قال انه يخشى من الطقس المتقلب.

وتوقع مركز الأرصاد الوطني "استمرار موجة حر خطيرة تصاحبها درجات حرارة مرتفعة جدا وجفاف مرتفع من كاليفورنيا الى الشمال الغربي على المحيط الهادئ" في بداية الاسبوع.

وتوقع المركز "استمرار العديد من الحرائق لا سيما في كاليفورنيا حيث حذر من ان الحريق "كبير وخطير" و"امتداده ليس بسبب الرياح بل بسبب الحريق نفسه".

وعلى مد النظر شوهدت أشجار محترقة ومنازل مدمرة وسيارات متفحمة.

وبين القتلى جدة وحفيداها. وروى الجد لمحطة "سي ان ان" كيف كان يتحدث إلى حفيده عبر الهاتف "حتى مات". وقال الجد بصوت مختنق: "قال لي: تعال خذني. النار جاءت من الباب الخلفي. تعال يا جدي. قلت له: انا آت". لكنه لم يتمكن من الوصول إليهم في الوقت المناسب لانقاذهم.

وقالت اليس ماكن انه لم يكن لديها سوى بضع دقائق للفرار من منزلها في بلدة ريدينغ مع زوجها تيد فيما كانت النيران تقترب. وصرحت لوكالة فرانس برس "الساعة السادسة صباحا سمعنا طرقا قويا على الباب وكان مسؤول الشرطة يبلغنا ان لدينا 15 دقيقة للخروج".

واضافت "خرجنا بعد 10 دقائق، وكنت ارتجف، كانت النيران تمتد بسرعة".

وروت لفرانس برس انها انضمت الى جيران مذعورين في مركز تسوق مجاور وشاهدت من مسافة بعيدة النيران تجتاح منزلها ومنزل جيرانها.

وتم اجلاء نحو 38 ألف شخص في مقاطعة شاستا، بحسب المسؤولين.

وغطت سحابة من الدخان الكثيف منطقة كبيرة في شمال كاليفورنيا، فحجبت الرؤية وتسببت بمشكلات في التنفس.

وأعلن حاكم كاليفورنيا جيري براون حالة الطوارئ في مقاطعة شاستا وكذلك في ليك ونابا وميندوسينو. ووقع الرئيس دونالد ترامب أمرا بصرف اموال فدرالية لسلطات المقاطعة.