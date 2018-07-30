شركة مملوكة لأبوظبي تدرس بيع مجموعة "هاكاسان جروب" للمطاعم

ذكرت مصادر مطلعة أن شركة استثمار مملوكة لمجموعة "مبادلة" الإماراتية للاستثمار تجري محادثات لبيع شركة تشغيل المطاعم "هاكاسان جروب"، والتي تدير سلسلة مطاعم كانتونيه الفاخرة ومقاهي "ياواتشا"، وغيرهما من المطاعم والنوادي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن مجموعة "باشا جروب" الإسبانية و"سيرتاريس" للاستثمار تهتمان بالصفقة.

يذكر أن مجموعة "هاكاسان جروب" تدير المطاعم والمقاهي الفاخرة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا. وقد بدأت هذه المجموعة عملها في تشغيل المطاعم والنوادي الليلية والفنادق والمنتجعات الحديثة.

وتضم قائمة المطاعم والأندية التي تديرها المجموعة 11 موقعا شهيرا في مختلف أنحاء العالم

يذكر أن "شركة "آليانس إنترناشيونال إنفستمنت" التابعة لصندوق الاستثمار السيادي التابع لإمارة أبوظبي تمتلك حاليا مجموعة "هاكاسان جروب".

وبحسب المصادر فإن المحادثات بشأن بيع المجموعة مازالت جارية وقد لا يتم التوصل إلى قرار نهائي بالبيع.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن ممثلي "مبادلة" و"أليانس إنترناشيونال" و"باشا" و" سيرتاريس" رفضوا التعليق على هذه الأنباء.

يذكر أن مجموعة "إس.بي.إي إنترتينمنت جروب" سعت في آذار/مارس 2017 للاستحواذ على "هاكاسان" وتحدثت تقارير في ذلك الوقت عن احتمالات اتمام الصفقة خلال 60 يوما، لكن المحادثات تعثرت وانهارت الصفقة فيما بعد.