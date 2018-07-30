ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا يزيد التضخم

أدى الارتفاع في أسعار الطاقة في ألمانيا لارتفاع معدل التضخم في شهر يوليو، الذي يوشك على الانتهاء.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين، أن متوسط ارتفاع أسعار السلع في ألمانيا بلغ 2.0% خلال الشهر الجاري، مرتفعا بذلك عن متوسط التضخم في نفس الشهر من العام الماضي.

وبذلك ارتفع معدل الغلاء في يوليو الجاري عن معدله في يونيو الماضي بنسبة 3ر0%.

وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي، في بياناته المؤقتة الخاصة بتموزيوليو، إلى أن ارتفاع أسعار طاقة المنازل وأسعار الوقود كان أكثر بنسبة 6.6% خلال الشهر الجاري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي في حين بلغت نسبة الغلاء في السلع الغذائية خلال الشهر الجاري 2.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويعاني قطاع الزراعة في ألمانيا من آثار سلبية جراء الطقس الحار والجاف هذا العام، مما جعل الخبراء يتوقعون تراجع بعض المحاصيل بشكل واضح.

غير أنه من المنتظر أن يمر بعض الوقت إلى أن ينعكس هذا التراجع في المحاصيل على أسعار السلع ذات الصلة، حسبما أوضح خبير بمكتب الإحصاء الاتحادي.