مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8309.37 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 1.95 نقطة ليقفل عند مستوى 8309.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 158 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات اكسا التعاونية, وتكافل الراجحي, ووفرة, والأهلية, والخضيري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعات كهربائية, ودلة الصحية, ونماء للكيمياويات, ووفاء للتأمين, وساكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.43% . فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيمانول، ودار الأركان, وكيان السعودية, وتكوين هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, وكيمانول, وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 5.18 نقطة ليقفل عند مستوى 2768.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 26 ألف سهم تقاسمتها 105 صفقات.
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