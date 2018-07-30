الصراع التجاري يدفع مؤشر الثقة في منطقة اليورو للتراجع خلال الشهر الجاري

راجع مؤشر الثقة في منطقة اليورو لأدنى معدل له خلال عام، مما يبرز تأثير الصراع التجاري الدولي على زخم النمو.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر المفوضية الأوروبية الذي يقيس ثقة الشركات والأفراد تراجع للشهر السابع على التوالي في تموز- يوليو الجاري.
وقد تراجع المؤشر بالنسبة للمديرين التنفيذيين، الذي يرصد أراءهم بالنسبة لمناخ الأعمال، لأدنى معدل منذ 11 شهرا.
وأوضح تقرير المفوضية أن الغموض العالمي ربما بدأ يلقي بظلاله على الاساسيات المحلية القوية في دول منطقة اليورو الـ.19
وعلى الرغم من أن انخفاض البطالة يعزز الاستهلاك والاستثمار، يزداد قلق الشركات التي تعمل في مجال الصادرات
وقد تراجع مؤشر يرصد حجم طلبات الصادرات لأدنى مستوى له منذ آب - أغسطس الماضي.
وقالت بلومبرج إن اقتصاد منطقة اليورو ربما يكون قد نما بنسبة 4. 0% خلال الربع الثاني. ومن المقرر أن تنشر وكالة الإحصاءات الأوروبية " يوروستات" أول تقديرات لها لنمو الاقتصاد غدا الثلاثاء بالإضافة إلى بيانات التضخم .
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