هرفي للخدمات الغذائية توزع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الاول من العام 2018

أوصى مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية بتاريخ 30/7/2018 ( بالتمرير ) بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي شركة هرفى عن النصف الاول من العام 2018م، وذلك على النحو الآتي: 1.إجمالي المبلغ الموزع 64,680,000 ريـال سعودي . 2.حصة السهم 1 ريـال سعودي . 3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 10 % . 4.اجمالى عدد الأسهم المستحقة للأرباح 64,680,000 سهم. 5.أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الأول لمساهمي المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم 2018/08/28 والمقيدين بسجل مساهمى الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق . 6.تاريخ التوزيع سيتم الاعلان عنه لاحقاً.