أسهم "توماس كوك" تسجل أكبر ارتفاع لها منذ أكثر من شهرين

سجلت أسهم مجموعة "توماس كوك" البريطانية الرائدة في مجال السياحة العالمية، أكبر نسبة ارتفاع لها منذ أكثر من شهرين، بعد أن أكدت أنها ترحب بصفقة محتملة لقطاع الطيران الخاص بها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن يوهانس وينتر، المتحدث باسم توماس كوك، قوله في رسالة عبر البريد الإلكتروني، اليوم الاثنين، ردا على تقرير نشر في صحيفة "صنداي تايمز": "بينما نرحب بالاندماج الذي يعتبر منطقيا بالنسبة لأعمالنا، ليس لدينا خطط حالية لبيع خطوطنا الجوية".

وقد ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 4. 6 بالمئة في لندن.

وقالت الصحيفة إن المجموعة أجرت محادثات داخلية حول بيع حصة أقلية من عمليات قطاع الطيران الخاص بها، وذلك مع احتمال أن يتم البيع لشركة "فوسون القابضة الدولية" المساهمة، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك الشركة التي تم تأسيسها قبل 177 عاما.

وقالت الصحيفة إن المحادثات ركزت على تقسيم شركة النقل الجوي لاتاحة مبالغ نقدية يتم استخدامها لسداد الديون والمساعدة في تمويل عمليات التوسع. ويعتقد أن الفصل المحتمل سيأتي في مرحلة مبكرة ومن الممكن أن يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق تعاون مع الشركة التي سوف تشتري الحصة.

ويشار إلى أن قطاع الطيران في أوروبا حاليا يشهد حالة من الاندماج، بعد توقف شركة "إير برلين" في العام الماضي، وهي ثاني أكبر شركة نقل في ألمانيا والتي استحوذت عليها شركة "دويتشه لوفتهانزا إيه. جي."، كما أن شركة الخطوط الجوية البريطانية "مونارك إيرلاينز المحدودة" قد تقدمت أيضاً لشراء شركة الطيران النرويجية منخفضة التكاليف "إير شاتل"، بينما أعربت شركات طيران مثل "لوفتهانزا" و"إيزي جيت" عن رغبتها في شركة "أليتاليا".