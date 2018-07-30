الجفاف يؤجج الحرائق في كاليفورنيا والحصيلة سبعة قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا الى سبعة قتلى فيما روى الناجون تفاصيل مروعة عن اجتياح النيران لاحيائهم ومنازلهم.

وانضم جيش من الاطفائيين الذين استقدموا من انحاء البلاد الى الجهود في كاليفورنيا الاثنين للسيطرة على 17 حريقا كبيرا حولت منازل فخمة الى اكوام من الركام والاف الهكتارات من الاراضي الى رماد.

وقال المسؤول في مقاطعة شاستا ليونارد موتي معلقا على حريق +كار+، وهو من الاكبر، "اقمت طيلة حياتي في المنطقة ولم اشاهد حريقا بهذا الحجم يخلف هذا القدر من الدمار".

وقالت اليس ماكن انه لم يكن لديها سوى بضع دقائق للفرار من منزلها في بلدة ريدينغ مع زوجها تيد فيما كانت النيران تقترب.

وصرحت لوكالة فرانس برس "الساعة السادسة صباحا سمعنا طرقا قويا على الباب وكان مسؤول الشرطة يبلغنا ان لدينا 15 دقيقة للخروج".

واضافت "خرجنا بعد 10 دقائق، وكنت ارتجف، كانت النيران تمتد بسرعة".

وروت لفرانس برس انها انضمت الى جيران مذعورين في مركز تسوق مجاور وشاهدت من مسافة بعيدة النيران تجتاح منزلها ومنزل جيرانها.

وتم اجلاء نحو 38 ألف شخص في مقاطعة شاستا اثر الحريق ، بحسب المسؤولين.

وغطت سحابة من الدخان الكثيف منطقة كبيرة في شمال كاليفورنيا، فحجبت الرؤية وتسببت بمشكلات في التنفس.

وبحسب اجهزة الطوارئ في مكتب حاكم كاليفورنيا فقد تم نشر 12 الف اطفائي من مناطق بعيدة مثل فلوريدا ونيوجرزي في انحاء الولاية.

واعلنت اجهزة الاطفاء في الولاية مساء الاحد ان الحريق اتى على اكثر من 38 الف هكتار وتم احتواء 17 بالمئة منه فقط.

غير ان السلطات قالت انها متفائلة باحراز تقدم في مكافحة الحرائق في ريدينغ، لكنها تخوفت من طقس متقلب.

ووجه مكتب الارصاد الوطني تحذيرا لمقاطعة شاستا حتى صباح الاثنين، مشيرا الى رطوبة منخفضة واحتمال هبوب رياح قوية.

ووصف حريق كار بأنه "كبير وخطير" و"امتداده ليس بسبب الرياح بل بسبب الحريق نفسه".

وأعلن حاكم كاليفورنيا جيري براون حالة الطوارئ في مقاطعة شاستا وكذلك في ليك ونابا وميندوسينو.

ووقع الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق أمرا بصرف اموال فدرالية لسلطات المقاطعة.