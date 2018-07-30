تراجع أرباح شركة "دايوا" اليابانية للاوراق المالية خلال الربع الأول

أعلنت شركة "دايوا" أي ان سي اليابانية للاوراق المالية تراجع أرباحها بنسبة طفيفة خلال الربع الأول في ظل تراجع عائدات قطاع التجزئة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة، التي تعد ثاني أكبر شركة للاوراق المالية في اليابان القول إن صافي الدخل انخفض بنسبة 4.4% ليصل إلى 5. 18 مليار ين ( 167 مليون دولار) خلال ثلاثة أشهر حتى 30 حزيران - يونيو الماضي، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

قالت بلومبرج إن شركتي دايوا و نومورا هولدينجز أي ان سي، أكبر شركتين للاوراق المالية في اليابان، تعانيان من ضعف الطلب بين مستثمري التجزئة في اليابان في ظل ركود البورصة.

وتكبدت نومورا خسارة كبيرة في الأرباح بسبب تراجع عملياتها في الخارج، في حين تكبدت دايوا، التي لها تواجد أصغر في الخارج، خسائر محدودة.

وقال سيجي ناكاتا المدير التنفيذي لشركة "دايوا" إن الشركة تسعى لتعزيز أعمالها المصرفية الاستثمارية، وتشمل إدارة الطروحات الأولية العامة بالبورصة، وتقديم نصائح تتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ.

ويذكر أن أسهم دايوا انخفضت بنسبة 7% هذا العام، في حين انخفضت أسهم نومورا بنسبة 20%.