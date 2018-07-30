"الأهلي" يوزع 2.9 مليار أرباحا على المساهمين

أوصى مجلس إدارة البنك الاهلي التجاري في قراره بالتمرير بتاريخ يوم الأحد 16-11-1439هـ الموافق 29-07-2018م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك وذلك عن النصف الأول من عام 2018م على النحو التالي :



1.إجمالي المبلغ الموزع 2,989,409,411 ريال.

2.عدد الاسهم المستحقة للأرباح 2,989,409,411 سهم. وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.

3.حصة السهم الواحد 1 ريال.

4.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 10%

5.أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الأول من العام 2018م لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الخميس 20-11-1439هـ الموافق 02-08-2018م والمقيدين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق الاثنين 24-11-1439هـ الموافق 06-08-2018م.

6. تاريخ التوزيع يوم الأحد 01-12-1439هـ الموافق 12-08-2018م.