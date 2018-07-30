أداء ضعيف للبورصات الخليجية .. ومشتريات محلية تصعد بـ «المصرية» 1.2 %

سجلت البورصات الخليجية أداء ضعيفا في مطلع تداولات الأسبوع مع تضرر معنويات المستثمرين جراء انخفاض أسعار النفط، وتراجع الأسهم الأمريكية، بينما دعمت مشتريات محلية البورصة المصرية. وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 في المائة إلى 2942 نقطة، مع انخفاض سهم "إعمار العقارية" 1.7 في المائة، وسهم "دبي للاستثمار" 1.5 في المائة. ومن المتوقع أن تعلن "إعمار" نتائجها المالية للربع الثاني هذا الأسبوع، وفقا لـ "رويترز".

وفي أبوظبي، ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 1 في المائة، بعدما سجل المصرف يوم الخميس زيادة بلغت 12 في المائة في صافي ربح الربع الثاني. لكن سهم بنك أبوظبي الأول تراجع 0.7 في المائة، مواصلا هبوطه من نهاية الأسبوع الماضي بعدما سجل المصرف زيادة بلغت 19 في المائة على أساس سنوي في أرباحه الفصلية. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي منخفضا 0.3 في المائة إلى 4832 نقطة.

وارتفع مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5389 نقطة. وتراجعت ستة قطاعات بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.7 في المائة، فيما ارتفعت خمسة قطاعات أخرى تصدرها النفط والغاز بنحو 2 في المائة. وزاد مؤشر قطر 0.2 في المائة إلى 9630 نقطة.

وصعد مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1370 نقطة. ارتفع قطاع المصارف 0.18 في المائة بدعم "الأهلي المتحد" المرتفع 0.7 في المائة. وصعد قطاع الخدمات 0.3 في المائة، بدعم ارتفاع ثلاثة أسهم تصدرتها مؤسسة ناس بنسبة 2 في المائة، و"بي إم إم أي" بـ 1.4 في المائة، و"عقارات سيف" 0.9 في المائة. وزاد مؤشر مسقط 0.06 في المائة إلى 4338 نقطة. وأسهم في ارتفاع المؤشر أداء قطاعي الصناعة والمالي، حيث صعد "الصناعة" 0.6 في المائة مدعوماً بارتفاع ثلاثة أسهم، وتصدر "جلفار للهندسة" الرابحين بنسبة 6.5 في المائة، وارتفع "الأسماك العمانية" 3.45 في المائة. كما ارتفع "المالي" 0.4 في المائة مدفوعاً بارتفاع ثمانية أسهم، وصعد "الأنوار القابضة" 4.8 في المائة، و"الخليجية للاستثمار" 4.6 في المائة، كما صعد "عمان والإمارات" 2.8 في المائة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.2 في المائة إلى 15378 نقطة دعم مشتريات محلية، مع صعود سهم "الشرقية إيسترن كومباني" المصنعة للتبغ 5.1 في المائة. وزاد سهم البنك التجاري الدولي 0.8 في المائة. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 18.8 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 16.4 مليون جنيه و2.4 مليون جنيه على التوالي. واستحوذ المصريون على 90.53 في المائة من إجمالي التداولات، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 4.3 في المائة و5.2 في المائة على الترتيب.