«سابك»: مفاوضات الاستحواذ على حصة تجري بين «أرامكو» و«صندوق الاستثمارات»

قال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، إن مفاوضات الاستحواذ المحتمل على حصة في الشركة تجري فقط بين "أرامكو" وصندوق الاستثمارات العامة.

وأكد في رد على "الاقتصادية"، خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، للإعلان عن النتائج المالية للشركة، أنه من الصعب الحديث عن توقعات بشأن الصفقة، حيث إن المحادثات الجارية هي "بين مستثمر ومالك في أسهم سابك ومستثمر مستقبلي"، مبديا ثقته بالجهات التنظيمية في المملكة.

وحققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) صافي أرباح في الربع الثاني من عام 2018 مقداره 6.7 مليار ريال، مقابل 3.71 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع 81 في المائة مقارنة بـ 5.51 مليار ريال في الربع السابق، بارتفاع قدره 21.6 في المائة.

ووصل إجمالي الربح إلى 15.86 مليار ريال عن أعمال الشركة للربع الثاني من عام 2018، مقابل 10.35 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2017، بارتفاع 53.24 في المائة، ومقارنة بـ 14.21مليار ريال في الربع السابق بارتفاع 11.61 في المائة.

وأكد يوسف البنيان، أن النتائج تعكس قدرة الشركة على تحقيق أكبر عوائد من التطورات الإيجابية في الأسواق العالمية، مدعومة بنجاحها في مبادرات التحول وإعادة الهيكلة التي نفذتها خلال السنتين الماضيتين، والتركيز المستمر على موثوقية أداء المصانع مع المحافظة على المعدلات المتميزة للأمن والسلامة، مبينا أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المبيعة.

وشملت هذه النتائج ارتفاع الربح التشغيلي خلال الربع الثاني إلى 10.83 مليار ريال، مقابل 5.58 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره94.09 في المائة، ومقارنة بـ 8.94 مليار ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 21.14 في المائة.

وبلغت ربحية السهم خلال النصف الأول من 2018م 4.07 ريال، مقابل 2.98 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفع إجمالي المبيعات خلال الربع الحالي لتبلغ 43.28 مليار ريال، مقابل 34.44 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع 26 في المائة، ومقابل 41.86 للربع السابق من العام الحالي، وذلك بارتفاع قدره 3 في المائة. وبلغ إجمالي المبيعات خلال الفترة الحالية 85.15 مليار ريال، مقابل 70.76 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 20 في المائة. وتفوقت "سابك" على توقعات أبرز المحللين الاقتصاديين وأبرز المؤسسات المالية؛ حيث حققت زيادة 81 في المائة في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. واستعرض الرئيس التنفيذي أهم الإنجازات التي حققتها "سابك" خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تناول تقدم الشركة في ترتيب فوربس العالمي إلى المرتبة الثالثة، ضمن قائمة أقوى الشركات الكيماوية المتنوعة في العالم لعام 2018. وكانت "سابك" احتلت المرتبة الرابعة في التصنيف السابق.

وقال البنيان: " هذا التطور هو تجسيد عملي لنجاح الشركة في تطبيق برنامج التحول ضمن استراتيجيتها لعام 2025، وانعكاس لتنامي أداء الشركة ومتانة مركزها المالي".

كما حصلت الشركة على تصنيف A+ في مؤشر فيتش العالمي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قوة التدفقات المالية النقدية، وصلابة موقف الشركة المالي في تلبية التزاماتها المالية العالمية. وشكلت الشركة الوزن الأثقل في السوق المالية السعودية بحسب مؤشر مورجان ستانلي العالمي.