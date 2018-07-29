رياح متنقلة وجفاف يؤججان الحرائق في كاليفورنيا

استنفر نحو 12 الف عنصر اطفاء الاحد في محاولة لاخماد الحرائق في كاليفورنيا والتي خلفت ستة قتلى على الاقل، لكن رياحا متنقلة اضافة الى الجفاف ساهما في اتساع شعاع النيران.

وقالت الارصاد الجوية صباح الاحد ان "الحرارة المرتفعة والجفاف سيتواصلان على الساحل الغربي طوال الاحد. والظروف المحيطة بالحريق +كار+ قرب ردينغ في كاليفورنيا ستسهل انتشارا سريعا للحريق".

واوضح جهاز الاطفاء في منطقة شاستا حيث يستمر هذا الحريق منذ 23 تموز/يوليو ان "رياحا متنقلة ادت الى اتساع النيران الليلة الفائتة، اضافة الى ظروف مناخية حارة وجافة".

وقتل عنصرا اطفاء خلال مكافحة الحريق وقضى ثلاثة مدنيين.

وافادت اخر حصيلة الاحد في الساعة 14,00 ت غ ان الحريق اتى على اكثر من 36 الف هكتار ودمر 517 مبنى واصاب 135 اخرى باضرار. ولم يتم اخماد سوى خمسة في المئة منه.

وحتى الان، تم اجلاء 38 الف شخص من منطقة شاستا جراء هذا الحريق "الذي لا يمكن السيطرة عليه" على قول حاكم كاليفورنيا جيري براون. وكان اعلن حال الطوارىء في هذه المنطقة.

ووقع الرئيس دونالد ترامب السبت مرسوما يأمر وكالة ادارة الحالات الطارئة بتقديم دعم للسلطات في شاستا.

كذلك، اتى حريق اخر منذ الجمعة على اكثر من 5600 هكتار. وحتى صباح الاحد، تمكن عناصر الاطفاء من السيطرة على عشرة في المئة منه فقط.

في المقابل، تم الحد من حريق "فيرغسون" قرب متنزه يوزميت الوطني بنسبة ثلاثين في المئة بعدما اندلع في 13 تموز/يوليو. واسفر عن مقتل رجل اطفاء واصابة سبعة اشخاص.

كذلك، حوصر حريق "كرانستون فاير" بنسبة 29 في المئة بعدما التهم 5300 هكتار، وسمح لقسم من سبعة الاف شخص تم اجلاؤهم بالعودة الى منازلهم صباح الاحد.

ولا يزال 17 حريقا مندلعا في انحاء كاليفورنيا بحسب دائرة الحالات الطارئة التابعة لحاكم الولاية.