ارتفاع سعر العملتين الرقميتين "بيتكوين" و"إثريوم"

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 0.70% ليصل سعرها إلى ثمانية آلاف و228 دولاردولارا عند الساعة 12 مساء السبت بتوقيت نيويورك، وفقا لمنصة التداول الرقمي (بيتستامب).
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن عملة "إثريوم"، ثاني أشهر العملات الرقمية المشفرة بعد البيتكوين، ارتفعت أيضا بنسبة 0.6% إلى 446.89 دولار، وهي تقل حاليا عن مستوى ألف و420 دولار الذي وصلت إليه في 13 كانون ثان/يناير.
وتراجعت هذه العملة بنسبة 36% حتى الآن خلال هذا العام.
وتقلبت أسعار البيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.3% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين ثمانية آلاف و 110 دولار و ثمانية آلاف و 300 دولار.
ويتم حاليا تداولها بسعر ينخفض بنسبة 58% عن مستوى سعرها المرتفع البالغ 19 ألفا و666 دولار الذي وصلت إليه في 17 كانون أول/ديسمبر .2017
وارتفعت البيتكوين بنسبة 12% في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 43% حتى الآن خلال هذا العام.
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