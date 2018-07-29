"الربط الخليجي" تؤسس منصة لتسريع سوق الطاقة عربيا

تعمل هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حاليا على إنشاء منصة متخصصة بهدف تسريع سوق تجارة الطاقة في المنطقة العربية.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الهيئة تتولى الدور الرئيس للقيام بدور المنسق والميسر الإقليمي للسوق، خلال المرحلة الانتقالية حسب رؤية البنك الدولي.
وأكدت المصادر لـ"الاقتصادية"، أن العمل جار حاليا على تطوير الخطة التفصيلية لإنشاء منصة لتسريع تجارة الطاقة في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن الهيئة تولي اهتماما خاصا بمشروع إنشاء سوق تجارة عربية موحدة للكهرباء؛ حيث شاركت؛ إلى جانب وفد البنك الدولي؛ في اجتماع لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية الذي عقد في القاهرة أخيرا، جرى فيه استكمال وثائق الحوكمة للسوق العربية المشتركة للكهرباء التي تشمل الاتفاقية العامة واتفاقية تجارة وتبادل الطاقة لتحقيق رؤية السوق العربية للكهرباء.
وأفادت بأن الدول العربية سعت إلى الاستفادة من نجاح تجربة الربط الخليجي الكهربائي بين دول الخليج الست، والمضي قدما في تحقيق الربط العربي، موضحة أن العمل يتم حاليا لتدعيم الربط العربي ليشمل العراق مصر والأردن إضافة إلى دول شمال إفريقيا.
وقالت إن الهيئة تشارك بفعالية في نشاطات ولجان الربط العربي الكهربائي، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء قد دخلت حيز التنفيذ في نيسان (أبريل) من العام الماضي.
ولفتت إلى أن الهيئة حريصة على دراسة جدوى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي سواء كان لتوسعة الربط الحالي بين دول المجلس أو خارج منطقة الخليج بما يتوافق مع رؤى دول المجلس، مع الأخذ بالاعتبار نمو الطلب على الطاقة لدى الدول الأعضاء حيث يتطلب ذلك زيادة سعات النقل الحالية، وفرص الربط مع شبكات الدول المجاورة وصولا إلى أوروبا وإفريقيا لرفع كفاءة الطاقة واستدامتها وتفعيل تجارة الطاقة.
وكان وزراء الطاقة والكهرباء في 14 دولة عربية قد وقعوا أخيرا مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، وضرورة العمل على إنشاء السوق يكون من شأنها توفير المناخ الملائم للتوسع في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال دراسة القدرات والفرص ودعم الربط الكهربائي والتوسع في التبادلات التجارية بين الدول العربية للاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة.
وشملت قائمة الدول التي وقعت مذكرة التفاهم، السعودية والإمارات والبحرين والجزائر والسودان والعراق وعمان وجزر القمر والكويت ومصر وليبيا والمغرب واليمن.
- "الربط الخليجي" تؤسس منصة لتسريع سوق الطاقة عربيا
- البنك الدولي يستكمل دفعة ثانية من قرض للأردن مطلع أغسطس
- أسعار النفط تتجاهل مخاوف ضعف النمو العالمي .. العوامل الجيوسياسية تزيد مكاسب الخام
- الأسهم السعودية تتجاهل النتائج الإيجابية للشركات وتفقد 60 نقطة تحت ضغوط البيع
- "نمو" تسجل أدنى قيمة تداول على الإطلاق .. عند 174 ألف ريال
- العملة الإيرانية تحتضر قبيل العقوبات.. بلغت 111.5 ألف ريـال للدولار
- تراجع معدل الحصول على القروض الاستثمارية يهدد ازدهار الاقتصاد البولندي
أخبار اقتصادية- خليجية
- أدلة جديدة تفضح إرهاب قطر.. فدية مليار دولار لإطلاق رهائن في العراق
- مصر تطلب 400 ألف دولار وديعة لمدة 5 سنوات لمن يريد جنسيتها
- تصريحات متضاربة لـ «القطرية»: تأقلمنا مع المقاطعة وسنتكبد خسارة
- هبوطا حادا في عدد المسافرين عبر مطار قطر
- هبوط حاد في عدد مسافري مطار الدوحة.. وارتفاع واردات الشحن الجوي 7.6%
- الإمارات والصين تسعيان لرفع تبادلاتهما التجارية إلى 80 مليار دولار سنويا
- 70 % من المصارف الإسلامية في الخليج تتجنب انخفاضات كبيرة في أعمالها
- منافسة خليجية- أمريكية مرتقبة على التوريد للمصافي الآسيوية في الربع الثالث
- دبي تستضيف أول قمة عالمية للاستثمار بقطاع الطيران يناير المقبل
- وفد خليجي في بلجيكا وألمانيا لدراسة الربط الكهربائي
أضف تعليق