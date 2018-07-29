"الربط الخليجي" تؤسس منصة لتسريع سوق الطاقة عربيا

تعمل هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حاليا على إنشاء منصة متخصصة بهدف تسريع سوق تجارة الطاقة في المنطقة العربية.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الهيئة تتولى الدور الرئيس للقيام بدور المنسق والميسر الإقليمي للسوق، خلال المرحلة الانتقالية حسب رؤية البنك الدولي.

وأكدت المصادر لـ"الاقتصادية"، أن العمل جار حاليا على تطوير الخطة التفصيلية لإنشاء منصة لتسريع تجارة الطاقة في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن الهيئة تولي اهتماما خاصا بمشروع إنشاء سوق تجارة عربية موحدة للكهرباء؛ حيث شاركت؛ إلى جانب وفد البنك الدولي؛ في اجتماع لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية الذي عقد في القاهرة أخيرا، جرى فيه استكمال وثائق الحوكمة للسوق العربية المشتركة للكهرباء التي تشمل الاتفاقية العامة واتفاقية تجارة وتبادل الطاقة لتحقيق رؤية السوق العربية للكهرباء.

وأفادت بأن الدول العربية سعت إلى الاستفادة من نجاح تجربة الربط الخليجي الكهربائي بين دول الخليج الست، والمضي قدما في تحقيق الربط العربي، موضحة أن العمل يتم حاليا لتدعيم الربط العربي ليشمل العراق مصر والأردن إضافة إلى دول شمال إفريقيا.

وقالت إن الهيئة تشارك بفعالية في نشاطات ولجان الربط العربي الكهربائي، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء قد دخلت حيز التنفيذ في نيسان (أبريل) من العام الماضي.

ولفتت إلى أن الهيئة حريصة على دراسة جدوى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي سواء كان لتوسعة الربط الحالي بين دول المجلس أو خارج منطقة الخليج بما يتوافق مع رؤى دول المجلس، مع الأخذ بالاعتبار نمو الطلب على الطاقة لدى الدول الأعضاء حيث يتطلب ذلك زيادة سعات النقل الحالية، وفرص الربط مع شبكات الدول المجاورة وصولا إلى أوروبا وإفريقيا لرفع كفاءة الطاقة واستدامتها وتفعيل تجارة الطاقة.

وكان وزراء الطاقة والكهرباء في 14 دولة عربية قد وقعوا أخيرا مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، وضرورة العمل على إنشاء السوق يكون من شأنها توفير المناخ الملائم للتوسع في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال دراسة القدرات والفرص ودعم الربط الكهربائي والتوسع في التبادلات التجارية بين الدول العربية للاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة.

وشملت قائمة الدول التي وقعت مذكرة التفاهم، السعودية والإمارات والبحرين والجزائر والسودان والعراق وعمان وجزر القمر والكويت ومصر وليبيا والمغرب واليمن.