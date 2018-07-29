عاصفة استوائية تضرب سط اليابان

ضربت عاصفة استوائية قوية اليوم، وسط اليابان مصحوبة بأمطار غزيرة بعد أقل من شهر على الفيضانات الكارثية . وضرب الإعصار جونغداري المصحوب برياح وصلت قوتها إلى 180 كلم في الساعة الأراضي اليابانية في ايس عند قرابة الساعة 01,00 صباحا الأحد بحسب مرصد الأحوال الجوية . وقال كوجي كونيتومي المسؤول عن أجهزة إدارة الازمات في اوكاياما غرب اليابان "بقينا في حال تأهب باستمرار منذ الفيضانات الكارثية" مطلع الشهر. وبعد هطول أمطار غزيرة على شرق اليابان كانت العاصفة تتجه بعد ظهر الأحد غربًا ودعت السلطات عشرات آلاف الأشخاص إلى مغادرة مناطقهم قبل أن تزداد الأمطار.