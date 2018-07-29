البنك الدولي يستكمل دفعة ثانية من قرض للأردن مطلع أغسطس

قال البنك الدولي اليوم إن قرض سياسات التنمية المخصص للأردن، والبالغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي من ضمنها منحة 111 مليون دولار، سيتم استكمال الدفعة الثانية منه مطلع أغسطس المقبل. وأوضحت ممثل البنك الدولي في الأردن، تانيا مير في تصريح للصحفيين أن الدفعة الأولى والبالغة 250 مليون دولار تمت وقت إقرار القرض وبقيمة 250 مليون دولار، من ضمنها كامل قيمة المنحة والبالغة 111 مليون دولار. وأضافت أن الجزء المتبقي من قرض سياسات التنمية، والبالغ 250 مليون دولار، سيتم دفعه للحكومة الأردنية مطلع شهر أغسطس المقبل، مبينة أن مبلغ القرض والبالغ 389 مليون دولار، تم منحه للأردن بفائدة ميسرة "أقرب إلى الصفر"، حسب وصفها. وكان البنك الدولي قد وافق في نهاية يونيو الماضي عن قرض سياسات التنمية للأردن والبالغ 500 مليون دولار على شكل منحة بقيمة 111 مليون دولار وقرض ميسر بقيمة 389 مليون دولار .