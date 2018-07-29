الأسهم السعودية تتجاهل النتائج الإيجابية للشركات وتفقد 60 نقطة تحت ضغوط البيع

تراجعت الأسهم السعودية في أطول سلسلة انخفاض منذ نهاية آذار (مارس) الماضي لتغلق عند 7307 نقاط فاقدة 60 نقطة بنسبة 0.7 في المائة، وسط تراجع شبه جماعي للقطاعات، وكانت القطاعات القيادية الضاغط الأكبر على المؤشر. ولم يتفاعل سهم "سابك" مع نتائجه الإيجابية التي جاءت فوق متوسط التوقعات ليغلق السهم دون تغير. وأشير في تقارير سابقة إلى عوامل ضعف المؤشر وإمكانية تعرضه لضغوط بيعية مع إغلاقه دون 8427 نقطة. ومع كسر متوسط 21 يوما ومستويات 8350 نقطة، ستكون السوق تحت ضغوط أكبر ما لم تستعِد تلك المستويات، حيث دونها إمكانية كسر 8000 نقطة ممكنة وصولا إلى مستويات 7800 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8367 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8286 نقطة فاقدا 1 في المائة تقريبا، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8307 نقاط فاقدا 60 نقطة بنسبة 0.7 في المائة. وارتفعت السيولة 17 في المائة بنحو 546 مليون ريال لتصل إلى 3.6 مليار ريال، بمعدل 40 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 19 في المائة بنحو 23 مليون سهم لتصل إلى 144 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد استقرت عند 90 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفع قطاعا "الاتصالات" و"الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1 في المائة و0.13 في المائة على التوالي، مقابل تراجع بقية القطاعات، تصدرها "المرافق العامة" بنسبة 4 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 3 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 2.7 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 51 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 23 في المائة بقيمة 851 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 5 في المائة بقيمة 169 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "كيمانول" بالنسبة القصوى ليغلق عند 11.94 ريال، يليه "مبكو" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 25.50 ريال، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 19.84 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دله الصحية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 79.40 ريال، يليه "وفا للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 12.14 ريال، وحل ثالثا "الزامل للصناعة" بنسبة 9.3 في المائة ليغلق عند 21.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 855 مليون ريال بنسبة 23 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 14 في المائة بقيمة 528 مليون ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 9 في المائة بقيمة 348 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية