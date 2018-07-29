"نمو" تسجل أدنى قيمة تداول على الإطلاق .. عند 174 ألف ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.15 في المائة لتغلق عند 2763 نقطة رابحة أربع نقاط. وتراجعت قيم التداول 59 في المائة بنحو 260 مليون ريال لتصل إلى 174 ألف ريال، بمعدل 2.3 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 63 في المائة بنحو 17 ألف سهم لتصل إلى 9.8 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.06 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 36 صفقة بنسبة 33 في المائة لتصل إلى 73 صفقة. وارتفع فقط سهم "باعظيم" 1.4 في المائة ليغلق عند 24.34 ريال مقابل استقرار بقية الأسهم. وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 45 ألف ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 39 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 29 ألف ريال.