الشرطة الصينية تعتزم اعتقال 18 شخصا على خلفية "فضيحة سلامة اللقاحات"

قالت شرطة مدينة تشانغتشون بشمال شرق الصين اليوم الأحد إنها طلبت من الادعاء الموافقة على اعتقال 18 شخصا من شركة (تشانغشنغ بايوتكنولوجي ليمتد) التي أثيرت حولها فضيحة تتعلق بسلامة اللقاحات.

وأطلقت الصين حملة تفتيش مفاجئة للشركات المصنعة للقاحات بعدما تبين أن شركة تشانغشنغ زورت بيانات وباعت لقاحات عديمة الفعالية للأطفال في قضية أثارت غضبا شعبيا.

وتتهم جهة الرقابة على العقاقير في الصين تشانغشنغ بفبركة سجلات الإنتاج والفحص الخاصة بلقاح داء الكلب الذي يتم تطعيم الرضع به.

وفي بيان مقتضب، قالت شرطة تشانغتشون إن تحقيقاتها خلصت بالفعل إلى وجود شبهة جنائية في إنتاج الشركة للقاحات.

وأضافت الشرطة أن من بين الأشخاص الذين تطلب إلقاء القبض عليهم للاشتباه في ضلوعهم في إنتاج وبيع لقاحات غير مطابقة للمواصفات قاو جون فانغ رئيسة الشركة. وتابعت أن تحقيقاتها مستمرة.

وقالت شركة تشانغشنغ الأسبوع الماضي إن الشرطة المحلية استدعت قاو وثلاثة مسؤولين كبار آخرين واثنين من الموظفين للتحقيق.

ولم ترد الشركة على اتصالات هاتفية للتعقيب.

وأمر الرئيس الصيني شي جين بينغ كل الإدارات المعنية بالتحقيق في الفضيحة التي أثارت غضبا عارما.

