خبراء اقتصاد: سوق العمل الألماني يستفيد من حالة الاقتصاد الجيدة

ذكر خبراء اقتصاد ألمان بارزون أن الاقتصاد الألماني ينمو على نحو سريع مجددا بعد البداية الضعيفة التي شهدها مطلع العام الجاري.
وقال خبراء اقتصاد من بنوك ألمانية كبرى في استطلاع لوكالة الأنباء الألمانية إن الاقتصاد يبدو مستقرا بشكل إيجابي على الرغم من الاضطرابات العالمية.
وأشار الخبراء إلى أن سوق العمل بألمانيا يستفيد من ذلك أيضا.
وعلى الرغم من أن خبراء الاقتصاد يتوقعون لشهر تموز - يوليو الجاري زيادة طفيفة بمعدل البطالة في مستهل العطلة الصيفية بعدد 46 ألف شخص ليبلغ عدد العاطلين في ألمانيا 2.32 مليون شخص تقريبا، فإن ذلك العدد يقل على ما تم رصده قبل عام بإجمالي 196 ألف شخص تقريبا.
ومن المقرر أن تعلن الوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا عن الأعداد الرسمية للعاطلين في شهر تموز - يوليو الجاري بعد غد الثلاثاء الموافق 31 من الشهر.
أخبار اقتصادية- عالمية
- 5 مليارات دولار غرامة قياسية أوروبية على "جوجل" في قضية "أندرويد"
- «منظمة التجارة» تدرس فرض عقوبات مليارية على منتجات أوروبية بسبب «أيرباص»
- ترمب يهاجم القرار الاوروبي بفرض غرامة ضخمة على جوجل
- قائمة من الإجراءات الأوروبية المضادة للرسوم الأمريكية "الكارثية" على السيارات
- النحاس يهبط لأدنى مستوى في عام مع تسارع مبيعات الصناديق
- ارتفاع صادرات اليابان بنسبة 6.7% الشهر الماضي
- عودة قوية لـ"بيتكوين" بمكاسب 19 مليار دولار في 72 ساعة
- "سي إل إس": مستوى قياسي لأحجام تداول العملات خلال 6 أشهر
- واشنطن: سنطرح «العدوان الاقتصادي» الصيني على طاولة «العشرين» في الأرجنتين
- تراجع حجم واردات اليابان من الخام 17.1% في يونيو
أضف تعليق