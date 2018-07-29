عمان تسعى لجمع 1.2 مليار دولار لتمويل البنية التحتية في منطقة الدقم الاقتصادية

تسعى سلطنة عمان لجمع نحو 1.2 مليون دولار لتمويل البنية التحتية في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول بوزارة المالية القول إن شركة ستاندرد تشارتر بي ال سي البريطانية للخدمات المصرفية تعمل كمنسق عالمى لمساعدة مكتب إدارة الديون في عمان على جمع الأموال المطلوبة التي قد يتم دعمها من جانب وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف التابعة للبنك الدولي.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، إن عمان ربما تقوم بجمع الأموال من خلال قرض أو سند يبلغ أجله 15 إلى 20 عاما.

وأضاف المسؤول أن وكالة ضمان الاستثمار، التي تقدم تأمينا بالنسبة للمخاطر السياسية، تقوم بتقييم الاقتراح.