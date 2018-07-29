مقتل 14 شخصا على الأقل جراء زلزال قوي في إندونيسيا

أعلن مسؤول مقتل 14 شخصا على الاقل وإصابة 162 أخرين، اليوم الاحد، بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، جزيرة لومبوك الاندونيسية.

وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "إن منطقة إيست لومبوك كانت الأكثر تضررا، حيث لقي 10 أشخاص - بينهم امرأة ماليزية عمرها 30 عاما - حتفهم... كما تعرض أكثر من ألف منزل لأضرار".

وقد تم حظر الوصول إلى بركان ماونت رينجاني، بسبب الانهيار الأرضي الناجم عن الزلزال، بينما يقوم رجال الإنقاذ بإجلاء المتنزهين من طريق التنزه الشهير هناك.

وقال نوجروهو،أنه بناء على البيانات الواردة من "متنزه ماونت رينجاني الوطني"، فهناك 826 من المتنزهين الأجانب والمحليين الذين يقومون بتسلق الجبل، وقد تم إجلاء 115 من المتنزهين الأجانب إلى أسفل الجبل الواقع في منطقة نورث لومبوك.

من ناحية أخرى، سجلت وكالة الجيوفيزياء والأرصاد الجوية الإندونيسية وقوع 124 هزة ارتدادية. وكانت الهزات متوسطة الشدة ولم تتسبب في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

ويقع مركز الزلزال على بعد 47 كيلومترا شمال شرق ماتارام، العاصمة الاقليمية لإقليم وست نوسا تنجارا، وعلى عمق 24 كيلومترا.

وشعر السكان بالهزة الأرضية بقوة في منتجع جزيرة بالي المجاورة حيث انتفض السياح وفروا من غرفهم في الفنادق إلى أماكن أكثر أمنا.

وقال زاينول مجدي، حاكم إقليم وست نوسا تنجارا، الذي توجد به جزيرة لومبوك، "كان زلزالا قويا جدا."